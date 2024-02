Vesela novica za vse ljubitelje zombijevske nanizanke Živi mrtveci (FOTO)

Na male zaslone sta se vrnila Rick Grimes in Michonne, junaka priljubljene zombijevske nanizanke Živi mrtveci (The Walking Dead), ki je v 11 sezonah (2010–2022) opisovala brutalni svet postapokaliptičnih ZDA, doživela pa je še celo vrsto odvrtkov, spletnih epizod in videoiger.

Nova miniserija bo pokazala, kaj se je zgodilo s priljubljenima junakoma, ki ju spet igrata Andrew Lincoln in Danai Gurira, potem ko sta precej skrivnostno in presenetljivo zapustila serijo; Rick v deveti in Michonne v 10. sezoni.

V vlogi glavnega negativca generala Beala bo nastopil Terry O'Quinn. FOTO: Gene Page/AMC

Miniserija Živi mrtveci: Tisti, ki živijo bo poleg nekaterih starih znancev, kot je izmuzljiva zlobnica Jadis (igra jo Pollyanna McIntosh), prinesla tudi nove junake in antijunake ter skupine, omenjene v izvirni seriji in njenih odvrtkih. Zelo pomembno vlogo v novem svetu ima distopična mestna državica Civic Republic oz. njena vojaška organizacija CRM, ki jo vodi neizprosni generalmajor Beale (Terry O'Quinn, ki je zaslovel kot Locke v seriji Skrivnostni otok).

V novi zgodbi bomo videli, kje se je znašel Rick po svojem izginotju (precej zdelanega po spopadu s hordo zombijev ga neznano kam odpelje skrivnostni vojaški helikopter) in kako se ga je Michonne, ki je bila ves čas prepričana, da je njen mož kljub vsemu nekako preživel, odpravila iskat. Zabavno bo videti, ali bodo Živi mrtveci: Tisti, ki živijo obudili zanimanje za nanizanko, ki je poskrbela za pravi revival zombijevskih filmov in serij, nato pa je v poznejših sezonah izgubljala atraktivnost in gledanost.

Seveda ne bo manjkalo zombijev, a najbolj kruti nasprotniki ostajajo ljudje. FOTO: AMC

11 sezon je trajala originalna serija, ki je dobila kup odvrtkov.

Za primerjavo: če je imela serija na svojem vrhuncu povprečno po 14,5 milijona zvestih gledalcev, si je zadnjo epizodo zadnje sezone ogledal le poldrugi milijon ljudi.

Nova miniserija je sicer mišljena kot zaključena celota, a kakor je dejal avtor miniserije Scott Gimble, ni nič izključeno: »Tudi če bo Rick umrl v zadnji epizodi, je še vse mogoče.«

Miniserija bo pokazala, kje se je znašel Rick po odhodu v deveti sezoni Živih mrtvecev.

Živi mrtveci: Tisti, ki živijo so na ogled tudi pri nas na televizijskem kanalu AMC, pri čemer so prvo epizodo predvajali v ponedeljek ob treh zjutraj, istega dne zvečer pa še različico s slovenskimi podnapisi. Obeta se nam torej šest napetih epizod, ki bodo popisale »epsko ljubezensko zgodbo« med Rickom in Michonne, pri čemer pa ne bo manjkalo napetih in krvavih trenutkov, značilnih za franšizo Živi mrtveci.