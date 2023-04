Veliki pokovci se vračajo!

Veliki pokovci, ki so z velikim bumom leta 2007 zavzeli svet in se zavihteli na prestol najbolj gledanih humorističnih nanizank, se vračajo. V kakšni preobleki, sicer še ostaja popolna skrivnost, a njihov idejni oče Chuck Lorre naj bi že pripravljal novo nadaljevanje iz piflarskega vesolja genialnih znanstvenikov. To bo sicer že drugi spin-off televizijske uspešnice, ki je na vrhuncu gledanosti pred male zaslone prikovala kar dobrih 18 milijonov gledalcev, kar prej ni uspelo še nobenemu ameriškemu sitcomu.

Glavno igralsko zasedbo in jedro Velikih pokovcev so sestavljali Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik in Melissa Rauch.

Z družbeno nerodnimi, a genialnimi znanstveniki, katerih misli so se večji del časa vrtele okoli znanosti, stripov in znanstvene fantastike, iz česar jih je nekoliko predramil komaj prihod nove sosede Penny, smo živeli dolgih 12 let. A tudi po 279 epizodah v 12 sezonah bi jo verjetno snemali še naprej, če ne bi Jim Parsons sklenil, da je čas slovesa od njegovega televizijskega lika Sheldona Cooperja. "Prvič od začetka te serije se mi je zazdelo, da po izteku pogodbe morda ne želim podpisati nove za še eno sezono. Ne vem, ali sem tako čutil, ker sem po horoskopu oven ali ker sem v stiku s samim seboj. A kar koli je že bilo, ko sem enkrat prišel na to misel, sem vedel, da je to moj odgovor," je Parsons dejal o odločitvi, ki je s seboj potegnila konec uspešnice.

Prvi se je za odhod po 12 sezonah odločil Jim Parsons. FOTO: Warner Bros

Lorre je bil namreč že vse od začetka odločen, da bodo serijo nadaljevali le toliko časa, dokler bodo za stvar prav vsi njeni glavni igralci. "Za nič na svetu se nisem mogel sprijazniti z idejo, da bi nadaljeval brez celotne igralske zasedbe – prav oni so bili namreč razlog za uspeh. Preprosto se mi ni zdelo prav, da bi jo razstavili in pristopili k njej kot drobcu nekdanje celote. Videl sem že, da so to poskušali pri drugih oddajah, a so vedno pogoreli."

Že šest sezon lahko spremljamo otroške korake mladega Sheldona. FOTO: Warner Bros

Velikih pokovcev torej ne bi nadaljeval brez popolne igralske zasedbe. Nasprotno pa ni bil proti zamisli o nadaljevanjih oziroma vzporednih zgodbah o naših najljubših piflarjih, s čimer bi krepili franšizo. Tako je že leta 2017 prišla na male zaslone predzgodba Mladi Sheldon, ki je sledila otroškim korakom briljantnega Sheldona Cooperja in so ji zdaj prižgali zeleno luč za že sedmo sezono. V delu pa je očitno še drugi spin-off, za katerega se ugiba, ali bi znal slediti glavnima pokovskima zaljubljencema Leonardu Hofstedterju in Penny, ki sta v sklepni epizodi zadnje sezone razkrila, da pričakujeta otroka. A kamor koli bo Lorre zgodbo nove serije popeljal, jasno je, da ne bo sledil zgolj bankovcem. "Čisto iskreno, razlog za spin-off je običajno finančni, kar pa ni dovolj dober razlog za snemanje. Serije se moraš lotiti, ker ti je nekaj pri srcu in želiš to uresničiti. Finance sledijo strasti. Če pa že začneš pri finančni logiki, no, potem lahko postaneš kar izvršni producent."