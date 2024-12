Veliki načrti rockerjev

Družba prijateljev iz majhnega podeželskega kraja Rogatca je v treh desetletjih zrasla v eno največjih slovenskih rock zasedb, z njihovimi skladbami pa so odraščale številne generacije.

Tudi zato so se člani skupine Mi2 v jubilejnem letu 2025 odločili pripraviti največji koncert doslej, in sicer se bodo v soboto, 4. oktobra, odpravili v dvorano Stožice. Njihova pot do domala vseh odrov pri nas je pravzaprav zgodba prijateljev, ki so za svoj takrat še hobi izbrali glasbo, rock'n'roll pa za svoj glasbeni nazor.

Za svoj uradni začetek štejejo prvi koncert, ki se je zgodil 1. decembra 1995 v Rogaški Slatini. A uspeh ni prišel čez noč in gotovo je k počasnejšemu vzpenjanju po klinih uspeha pripomogla navidezna naivnost njihove glasbe. Mi2 namreč radi obdelujejo vsakdanje teme in preproste junake, v besedilih so naravno neposredni, v glasbenem izrazu pa prisegajo na rockersko prvinskost. Tudi zato se jih je oprijelo obče mnenje, da so ljudski in preprosti in da so, če želite, odsev slovenske duše.