Velikani v novih preoblekah: tako je bilo na 30-letnici oddaje Izštekani (FOTO)

Križanke so bile znova priča pravi glasbeni senzaciji, tokrat v prav posebno odštekani verziji in z najbolj izštekanimi glasbenimi gosti. Legendarna glasbena oddaja, ki je kultni status med ljubitelji glasbe v Sloveniji pridobila že davno, je praznovala 30-letnico predvajanja. Oddaja Izštekani, ki se je prvič v etru zavrtela leta 1993, takrat na Radiu Študent, je skupaj z idejnim očetom in voditeljem Juretom Longyko zaznamovala glasbeno krajino Slovenije in je pomemben del glasbene dediščine.

Nepregledna množica je uživala v maratonskem koncertu slovenskih glasbenih legend.

Brez Tomija Megliča si praznovanja Izštekanih ne predstavljamo.

V četrtek pa je bilo v Križankah mogoče doživeti nepozaben koncert, ki je združil največje slovenske glasbene legende – takšne, ki so bili v oddaji Izštekani redno v repertoarju, pa tudi tiste, ki v njej (še) niso nastopili. Večer, poln glasbe in čustev, je razkril globoko zasidranost oddaje v srcih glasbenih ljubiteljev. Na odru so se izmenjevali velikani slovenske glasbe. Vsak izmed njih je prispeval svojo unikatno energijo, s čimer je dvignil pričakovanja in vzpostavil edinstveno vzdušje. Imeli smo priložnost slišati raznolike žanre, ki so zaznamovali zgodovino oddaje, vsak in vse je našlo svoj košček v mozaiku popolnega večera v do zadnjega kotička napolnjenih Križankah.

Pero Lovšin je bil tisti, ki je s Sokoli februarja 1993 v studio na povabilo Longyke prinesel akustične kitare, odigrali so nekaj pesmi in tako se je kar sam od sebe spisal odličen recept za danes legendarno oddajo.