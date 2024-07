Velika fešta v Veliki Polani

Prvi konec tedna v avgustu se bo v Veliki Polani, ki velja za evropsko prestolnico štorkelj, začel 27. Pomurski poletni festival, ena največjih zabavnih prireditev na severovzhodu Slovenije. Letošnje festivalsko dogajanje bo znova ponudilo osem pestrih dni, ki bodo zagotovo zadovoljili vse okuse. V organizaciji Društva Štrk Slovenija bo na osrednjem prizorišču ter po vsej Veliki Polani pisana paleta dogodkov v sklopu tradicionalnega športnega, kulinaričnega in koncertnega festivala, ki je bil nekoč znan kot Polanski dnevi, v zadnjih letih pa je PPF.

Kuhali bodo tudi bujto repo. FOTO: Oste Bakal

V osmih dneh so združili ljubitelje najrazličnejših glasbenih žanrov, športne in kulinarične navdušence, najmlajše obiskovalce in sploh vse tiste, ki znajo izkoristiti priložnost za nepozabna poletna doživetja. Zanimivo je, da pri organizaciji sodelujejo tako rekoč vsi občani, in zato vedno vse poteka po načrtih, torej v zadovoljstvo vseh. In tako bo gotovo tudi letos.

27. Pomurski poletni festival v evropski prestolnici štorkelj.

Vsi popoldnevi bodo v znamenju različnih zabavnih družabnih dejavnosti, vsak večer pa bo namenjen glasbi, saj bodo nastopili odlični posamezniki in skupine z vseh vetrov in vseh zvrsti. Letošnji Pomurski poletni festival se bo v Prireditvenem centru Polana začel v soboto, 3. avgusta, in se zaključil v soboto, 10. avgusta. Organizator Društvo Štrk Slovenije je tudi letos pripravil program, ki bo po okusu vseh generacij, manjkalo ne bo niti gledališkega repertoarja in rekreacijskih dogodkov, napolnili bodo tudi želodce obiskovalcev.

Vaško jedro Velike Polane FOTO: Oste Bakal

Vsi se nedvomno veselijo številnih glasbenih mojstrov; v soboto bosta tako nastopila Leopold I. in Nina Pušlar, v nedeljo Ansambel Aktual in Gadi. V ponedeljek sta na vrsti Misteri in Vranac, v torek pa Crvena jabuka s predskupino Zlata žila. V sredo bosta za zabavo poskrbela Tarapana band in Blue Planet, v četrtek pa Donačka in Modrijani. V petek bo oder zavzela Jelena Rozga s predskupino Weekend Band, zadnji dan pa bosta festival zaokrožila Nina Donelli in Boris Novković. Vmes ne bo manjkalo niti zborovskega petja, gledališčnih predstav, didžejev.

Dalmatinka Jelena Rozga bo zažigala v Pomurju. FOTO: Press

Organizirali bodo tudi nogometno tekmo med predstavniki medijev in občin ter srečanje starodobnikov, že tradicionalno pa ne bo manjkalo tekmovanje v kuhanju bujte repe ... Torej, Velika Polana vabi od 3. do 10. avgusta 2024, ko bo znova središče pisanega poletnega dogajanja.