V Radencih odprli amfiteater. Za odprtje poskrbel duo Maraaya

Konec minulega tedna se je z uradno predajo v občini Radenci začelo pestro koncertno in zabavno dogajanje, ki bo v novem amfiteatru trajalo vse poletje. V radenskem parku so namreč, na mestu, kjer je nekoč stal priljubljeni letni bazen, zgradili nov amfiteater, namenjen organiziranju glasbenih prireditev, letnega kina in drugih družbenih dogodkov.

Za odprtje je poskrbel duo Maraaya s skupino, glasbeni dvojec pa je navdušil številne obiskovalce s skladbama Daj povej mi, zlata ribica in Nebesa. Polno prizorišče je le še potrdilo, da ureditev amfiteatra očitno ni stran vržen denar, saj se je že na prvem dogodku zbralo ogromno obiskovalcev vseh starosti.

Pomurje je dobilo amfiteater – in to kar v nekdanjem bazenu.

Na nekaterih prihodnjih dogodkih in koncertih pa jih ob gotovo še več, kajti v Radencih se obetajo nastopi mnogih znanih domačih in tujih glasbenikov in glasbenih skupin. Tako lahko med drugimi pričakujemo nastope Željka Bebeka, Nike Zorjan, Žana Serčiča, Nine Pušlar, Mirana Rudana, Marka Škugorja, Nine Bačić, Čukov, primorskih klap, Domna Kumra, skupine Let 3 in mnogih drugih.