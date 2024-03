V Radencih bo veselo: na različnih odrih se bodo zvrstili domači in tuji glasbeniki

V občini Radenci vseskozi skrbijo za zabavo in družabno življenje, in čeprav je bilo že veliko različnih koncertov in zabav, večinoma brez kakršne koli vstopnine, jih bo letos daleč največ. Kot je na svojem družbenem omrežju objavil župan Roman Leljak, bo priložnosti dovolj za vse.

Dogajanje se bo začelo v petek, 22. marca, ko bo v Športni dvorani Kapela nastopila skupina Vigor, nato pa se bodo na različnih prizoriščih na odrih zvrstili še Maraaya, Željko Bebek, Let3, Čuki, Nika Zorjan, Žan Serčič, Nina Pušlar, Miran Rudan s skupino InDesign, Marko Škugor, Lidija Bačić, Klapa Cambi, Domen Kumer in drugi. V Radencih pa obiskovalcev ne bodo razvajali le s koncerti, od 15. aprila dalje bodo namreč organizirali letni kino v amfiteatru v radenskem parku, in sicer bodo ob 17. uri predvajali filme za otroke, ob 19. pa za vse preostale.