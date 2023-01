V Petovia kvintetu je počilo: Larisa in Dejan sta zgodovina

»Letošnje leto se je za nas začelo malce drugače, kot smo si predstavljali. Res je, razšli smo se z našima pevcema Lariso Majcen in Dejanom Zupanom. Skupaj z njima smo spisali čudovito knjigo spominov in lep kolaž naših nastopov doma in na tujem. V vsaki knjigi se pojavi zadnji list, zadnja stran, ki zaključuje celoto in hkrati napoveduje nekaj novega. Zgodbo nove knjige bomo za zdaj zato pisali naprej sami kot petčlanska fantovska zasedba, torej takšna, v kakršni smo zgodbo tudi začeli. Še vedno bomo ustvarjali in razveseljevali vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe, obenem pa se pripravljamo na studijsko snemanje nečesa novega in drugačnega, česar se že zelo veselimo. O tem bomo povedali kaj več, ko bomo na to pripravljeni. Seveda se ob tej priložnosti zahvaljujemo Larisi in Dejanu za njun doprinos našemu ansamblu. Želimo jima vse najboljše na novih poteh. Povedati moramo, da smo se razšli v mirnem in spoštljivem odnosu in še naprej ostajamo pravi prijatelji,« so na naše poizvedovanje pojasnili Denis, Aljaž, Miran, Jasmin in Kristijan, ki bodo delovali pod imenom Petovia. Da to ni bil ravno prijateljski razhod, pa se da razbrati iz zapisa Larise Majcen, ki je dobila številna vprašanja, kaj se dogaja z njo in Petovia kvintetom.

»Razhod so povzročili različni interesi in pogledi, vzponi in padci, soglasja in nesoglasja, tudi različne prijetne in neprijetne situacije. Dejan je sklenil oditi svojo pot in temu je potem sledila še ena sprememba. Po daljšem mirovanju ali stagniranju ansambla so se fantje odločili, da postanejo zabavni in narodno-zabavni rock fanatiki, tak opis so si dali na facebooku, in da gredo v bolj zabavne vode brez mene. Kot nekakšen boy band. Mislijo, da narodno-glasba nima prihodnosti, zato so se odločili podati v drugo glasbeno zvrst. Seveda imajo vso pravico, jaz jim želim le uspešno pot. Jaz bom ostala zvesta našim koreninam, saj narodno-zabavno glasbo nosim v srcu, z njo diham, jo res čutim, spoštujem, predvsem pa mislim, da ne bo nikoli izumrla in bo večna – četudi se včasih zdi, da ni tako,« je razhod pojasnila Majcnova, ki novih sopotnikov oziroma ansambla še ni našla, je pa prejela veliko ponudb, da bi katero pevko vsaj začasno nadomestila. In Dejan?

Larisa Majcen in Dejan Zupan sta bila pevski duet Petovia kvinteta, zdaj so šli vsak svojo pot. FOTO: MOJCA MAROT

On pot nadaljuje v Ansamblu Svizci. Ansambel Petovia kvintet je pred tremi leti postal nekakšen hišni ansambel Radia Ptuj, saj fantje prihajajo s Ptuja in okolice, pred štirimi leti pa so postali absolutni zmagovalci ptujskega festivala.