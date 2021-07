V Novem mestu je poletje glasbeno

Igor Ilič in Anja Pavlin, organizatorja Festivala novomeško poletje FOTO: ALAN ORLIČ

Že nedavna uspešnica novomeške zasedbe Tretji kanu V mestu je vroče je napovedala res vroče poletje v dolenjski prestolnici. Da bi obilje nove novomeške glasbe še bolj zazvenelo na domačih odrih, se je v lanskem letu zgodil tudi 1. Festival nove novomeške glasbe, vizija slednjega pa je, da postane tradicionalen, vsako leto bogatejši, saj se to več kot spodobi za mesto, ki je rodilo številne legendarne glasbene zasedbe in se mu dogaja vse bolj odmevni novi novomeški val glasbe.Letos bo potekal od julija do avgusta, v šestih glasbenih večerih, na štirih različnih lokacijah in s sedmimi glasbenimi zasedbami, predstavili so se Jurski par –trio,in Nomadi,. V petek, 30. julija, bo nastopila, pevka in kitaristka slovensko-švedskih korenin, ki se bo na odru skupaj zinpredstavila z novim projektom Elementario.V soboto, 21. avgusta, bodo v Atriju romantičnega, rustikalnega, dekadentnega grmskega gradu zaigrali legendarni Dan D s koncertom Tiho, ki bo po letu tišine gotovo blagodejno vplival na vse, ki bodo prisluhnili koncertu. Zadnjo avgustovsko soboto bodo ozračje na novomeškem Glavnem trgu še dodatno razgreli Društvo mrtvih pesnikov, gre za akustični koncert ob 30-letnici skupine, ki hkrati pomeni tudi finale festivala, DMP pa se bodo predstavili v pretežno akustični podobi.Društvu mrtvih pesnikov se bodo na odru pridružili člani godalnega kvarteta Corcoras. Gre za svojevrsten poklon dolenjski prestolnici in tamkajšnji ustvarjalnosti, ki v zadnjih letih predstavlja enega izmed najbolj progresivnih in žanrsko raznolikih glasbenih središč pri nas. DMP so k sodelovanju pritegnili godalni kvartet Corcoras, ki ima kljub mednarodni zasedbi domicil prav tako v Novem mestu in ga sestavljajo(oba violina),(viola) in(violončelo). Prenos koncerta bo potekal v živo na Valu 202 v oddaji Izštekani z voditeljem Juretom Longyko, obenem pa ga bodo posnele tudi kamere RTV Slovenija. TANJA JAKŠE GAZVODA