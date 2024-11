V Ljubljano prihaja disko!

Praznični čas bo nedvomno zaznamovan tudi s priljubljenimi plesnimi ritmi, saj se vsem ljubiteljem disko glasbe, luči, plesa in ekstravagantne mode 29. novembra obeta večer z vedno vročimi izvajalci, kot so Boney M, Venga Boys, Haddaway, Snap, Rednex, Karma, Colonia, Sendi in drugi.

V ospredju je nedvomno skupina Venga Boys, ena najuspešnejših nizozemskih pop dance skupin vseh časov, ki je poskrbela za uspešnice Boom, Boom, Boom, Boom in We're Going to Ibiza, prejeli pa so tudi več priznanj, vključno z nagrado za najbolj prodajano plesno skupino leta 2000.

Skladba skupine Haddaway What Is Love je leta 1993 postala globalna uspešnica in je bila prodana v več milijonih ter je postala ena najbolj prepoznavnih plesnih skladb devetdesetih. Švedski žurerji, znani kot Rednex, so ustvarili več uspešnic, vključno s Cotton Eye Joe, ki še danes razgreje plesišča.

Najuspešnejša hrvaška plesna skupina Colonia vedno navduši s svojo energijo, legendarni Boney M pa so so svojimi hiti vtisnili izjemen pečat v svetu plesne glasbe. Poleg omenjenih bo nastopila tudi izvajalka Sendi, ki je z uspešnico Nemirna kri zaznamovala slovensko plesno sceno.