V Hollywoodu stavka, kakršne že dolgo ni bilo

Ustvarjalno kolesje Hollywooda se je ustavilo. Stavki scenaristov, ki so po propadlih pogovorih s filmskimi studii za boljše delovne razmere in višje honorarje že maja odložili peresa, so se konec preteklega tedna prvič po letu 1960 pridružili še igralci. "Na neki točki je treba reči: Ne! Dovolj!" je dejala Fran Drescher, predsednica igralskega ceha in razložila, da studii niso resno pristopili k pogovorom o nekaterih tematikah, medtem ko so pri drugih naleteli kar na povsem gluha ušesa. Zato – dovolj! Več kot 11.000 stavkajočim članom scenarističnega ceha se je tako v dvojnem bojkotu pridružilo približno 160.000 igralcev, kar bi lahko pripeljalo do popolne prekinitve vse filmske in televizijske produkcije.

V bojkotu se je združilo okoli 160.000 članov igralskega ceha. FOTO: Mike Blake/Reuters

Zahteve obeh stavkajočih cehov so si podobne. Tudi igralci zahtevajo boljša, pravičnejša plačila za svoje delo, zahtevajo bolj pravično porazdelitev dobička od naknadnih predvajanj na pretočnih platformah, še tretja zahteva pa se vrti okoli uporabe umetne inteligence v filmski in televizijski umetnosti. "Kot veste, se je v zadnjem desetletju vaše nadomestilo zaradi vzpona pretočnega ekosistema močno zmanjšalo. Poleg tega je umetna inteligenca eksistencialna grožnja ustvarjalnim poklicem," so podčrtali v igralskem sindikatu SAG-AFTRA in dodali, da vodstvo industrije ni želelo priznati, da so ogromni premiki v industriji in gospodarstvu škodljivo vplivali na tiste, ki opravljajo delo za filmske in televizijske studie.

Zapustili premiero

"Kar se dogaja nam, se dogaja vsem, na vseh področjih dela." Tako je dejala Drescherjeva, zaradi česar je njihov boj še toliko pomembnejši in presega zgolj igralski ceh. "Ko dajo delodajalci prednost Wall Streetu in pohlepu, ko pozabijo na delavce, ki so bistveni, da celoten ustroj sploh deluje, tedaj smo v težavah," so donele njene besede na tiskovni konferenci, na kateri je ostro obsodila studie, da se izgovarjajo na revščino, a stojijo na napačni strani zgodovine. Poudarila je, da so igralci vedno pripravljeni nadaljevati pogajanja. "Globoko smo razočarani, da se je SAG-AFTRA odločila odstopiti od pogajanj. To je odločitev sindikata, in ne naša," pa je po napovedi stavke odvrnila Zveza filmskih in televizijskih producentov.

Igralski sindikat je nazadnje stavkal leta 1980, ko je stavka trajala več kot tri mesece.

Igralski ceh se je pogajal več tednov, a je bilo že sredi preteklega tedna skoraj povsem jasno, da želenega dogovora ne bo. V luči tega so premiero filma Christopherja Nolana Oppenheimer zamaknili na zgodnejšo uro, da bi se igralci – med temi Cillian Murphy, Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt in Robert Downey Jr. – vendar še lahko sprehodili po rdeči preprogi brez kršenja sindikalnih pravil. To jim je še uspelo, a po naznanitvi stavke so premiero nato predčasno zapustili, "da se pripravijo na štrajk in si priskrbijo plakate". Stavka, že v teku, bo tako onemogočila tudi današnjo premiero tega filma v New Yorku in rdečo preprogo, na kateri bo konec tedna v Disneylandu predstavljen film Haunted Mansion. Pod vprašajem je tudi podelitev emmyjev, ki naj bi bila 18. septembra ter bi jo lahko zaradi stavke zamaknili na november ali celo v prihodnje leto.