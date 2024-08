V Begunjah so tri dni igrali velemojstri oberkraina (FOTO)

Tistim, ki so bili vsaj en dan minuli konec tedna v Begunjah na Gorenjskem, v ušesih verjetno še vedno odzvanjajo uspešnice Na Golici, Pri Jožovcu, Otoček sredi jezera, Prelepa Gorenjska, Če vinček govori, Na avtocesti, Slovenija, od kod lepote tvoje, Planinski cvet, Kako lepo je biti muzikant in drugi znani polke in valčki, ki jih je igral že Ansambel bratov Avsenik.

Bil je večer, poln emocij.

Te danes poustvarjajo številni znani, pa tudi mladi ansambli, ki si šele utirajo pot do poslušalcev. Že pred 15 leti je na sceno prodrl Ansambel Saša Avsenika, ki nadaljuje glasbeno dediščino in ohranja tradicijo, a ustvarja tudi svoje lastne skladbe. Eno od teh, z naslovom Ena bolha za pomoč, danes poje staro in mlado, tako doma kot v tujini. Sicer pa tako imenovana oberkrain glasba, Avsenikov zven, združuje in razveseljuje ljudi po vsem svetu že več kot sedem desetletij.

Prvič na dveh

Ljubitelji te zvrsti se vsaki dve leti zberejo tudi v Begunjah, na Festivalu Avsenik. Letošnji je bil že sedmi, prvič pa so ga pripravili na dveh odrih. V šotoru ob gostilni Avsenik, kjer so se poleg gostiteljev, Ansambla Saša Avsenika, ki sta se jim pridružila Gregor in Monika Avsenik, predstavili ansambli Die Lungauer in Innkreis Buam iz Avstrije, Zvuci Zagorja, Veseli Begunjčani, Hišni ansambel Avsenik, ansambel Zupan, Slovenski muzikantje, Hišni trio, Prifarski muzikanti, Fehtarji, Mladi korenjaki, Ansambel Jureta Zajca in Šmarnogorski kvintet, ter v dvorani restavracije Avsenik, kjer je potekal spremljevalni program, tam pa so igrali Strastni muzikanti, Lah-ov Boris s prijatelji, Mladi asi, Vipavski kvintet, Original Štajerci, Sladki greh, Ansambel Gregorja Kobala, Svizci ter mlad Ansambel Gašperja Mirnika, kot zmagovalci Veseljakovega izbora za najbolj svežo pesem poletja.

Doživeti tak festival v živo je nekaj povsem drugega kot poslušati Avsenikove viže na youtubu.

In mnogi so to priložnost dobili prvič. Tudi ansambel Lah-ov Boris s prijatelji, ki si bo izkušnjo zapomnil za vedno. »Bil je večer, poln emocij, po nastopu so me mnogi trepljali po rami, prejel sem ogromno pohval, sporočil, telefonskih klicev, vsi, ne samo mi, pa so igrali vrhunsko in ubrano in tako izkazali spoštovanje Avsenikovi glasbi,« pravi harmonikar Boris Lah, ki je kar tri desetletja preživel v Švici in se je profesionalno ukvarjal z igranjem, nastopal pa je na vseh najbolj eminentnih glasbenih odrih.

Zanimanje veliko

V tujini pogosto igrajo tudi Original Štajerci, njihov harmonikar Jernej Brilej pa je tudi v Begunjah dokazal, da ima za seboj že dolgo kilometrino. Poslušalce je zabaval v nemškem in slovenskem jeziku, med njimi je bilo tudi veliko njegovih prijateljev. Denimo Andreas Heinrich in Niko Fischer iz Nemčije ter Walter Ambrosch iz Avstrije, ki pa ima slovenske korenine. Vsi so poudarili, da je doživeti tak festival v živo nekaj povsem drugega kot poslušati Avsenikove viže na youtubu. Zato ne preseneča, da je zanimanje za vstopnice veliko in te običajno poidejo nekaj mesecev pred festivalom.

Ansambel Saša Avsenika je bil na odru vse tri festivalske večere. FOTO: Arhiv Avsenik

Jakob Tojnko je navdušil publiko. FOTO: Mojca Marot

Monika Avsenik s plesalci KUD Mali Vrh, ki so plesali ob odru v šotoru. FOTO: Arhiv Avsenik

Original Štajerci z oboževalci FOTO: Arhiv Avsenik

Tako veselo je bilo v restavraciji Avsenik, kjer je v spremljevalnem programu igral Vipavski kvintet. FOTO: Arhiv Avsenik

Gostje iz tujine pa obisk Slovenije izkoristijo tudi za ogled drugih turističnih biserov. »Vesel sem, da smo se družili na tem edinstvenem dogodku in slavili glasbo, ki nam je tako pri srcu. To nam daje moč, da ohranjamo živo tradicijo Avsenikove zapuščine tudi v prihodnje,« pravi Aleš Avsenik, direktor gostilne Avsenik in organizator festivala.