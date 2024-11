Ustvaril jo je osamljen (VIDEO)

Skladbo spremlja tudi videospot, v katerem nastopata Tinkara Vengust in priljubljeni radijec Lovro Prešiček. Igralski dvojec pričara globoko povezanost, ki odseva sporočilo pesmi – biti ob nekom, ki te razume in podpira, je dragoceno. Denisova nova pesem prinaša svež veter v glasbeni svet, ob tem pa tudi priložnost za vse, da se ustavimo, prisluhnemo sebi, stopimo v stik s svojimi čustvi in se s hvaležnostjo spomnimo dragocenosti človeške bližine v težkih trenutkih. Glasbenik je pesem izdal v posebnem obdobju življenja. Nedavno je praznoval 22. rojstni dan, zato je polna čustvenih vtisov in dejansko odsev njegovih osebnih izkušenj.

»Nastala je v trenutkih osamljenosti in pomembnih življenjskih razpotij, ko sem začutil, kako pomembno je imeti ob sebi nekoga, ki ne le sanja s teboj, ampak tudi joče,« opiše skladbo. Doda, da mu je ta izkušnja dala nov vpogled v človeško bližino in moč, ki jo prinaša podpora. Denis se strinja, da so leta le številka, a pravi, da se kljub svoji mladosti včasih počuti starejšega, kot kaže letnica njegovega rojstva. S humorjem dodaja, da se včasih zaradi hitrega tempa življenja počuti, kot bi že presegel trideseta, pa tudi njegovi prijatelji mu pritrjujejo, da v sebi nosi mnogo starejšo dušo.