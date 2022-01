Uspeh in srečo je treba izzvati

Sebastian Popović spada med najuspešnejše hrvaške glasbenike mlajše generacije. Za seboj ima nekaj uspešnih singlov, in trud, ki ga v glasbo vlaga zadnjih nekaj let, je že obrodil sadove.

»Ustvarjanje glasbe me izpolnjuje, na to, kar počnem, gledam kot na neke vrste dar z neba. Ko ustvarjam, sem v svojem svetu in je tisti trenutek vse drugo manj pomembno,« pravi. Lansko leto je sklenil uspešno, z izdajo nove pesmi Na tvojim rukama. Prejšnji skladbi Normalno in Priznat ču sta se uvrstili visoko na glasbeni lestvici HRTop40, zato upa, da bo enako z novo. »Pravzaprav si želim, da bi se odrezala še bolje,« se nasmehne.

Skladba, katere avtor je Sebastian, pripoveduje o dekletu v svetu starejših bogatih moških, ki končno najde srečo v ljubezni. Dobila je že videopodobo, spot je režiral Matija Škalič. Sebastian si bo v začetku letošnjega leta vzel čas za počitek, saj je bilo lansko delovno kljub trenutnim razmeram. Nato pa ga že čaka uresničitev načrta, ki mu veliko pomeni in ga pripravlja zadnjih nekaj let, o njem pa sanja še dlje. Letos si namreč želi izdati prvi album.

»Nisem hitel z albumom, ker sem vsako od skladb ustvarjal počasi. Stvari se lotevam temeljito in tako, kot sem si zamislil. Bi pa rad zaključil eno obdobje glasbenega ustvarjanja in izdal prvi album. To je le enkrat in želim si, da bi bilo popolno, da se ga bom spominjal z veseljem in ponosom. Vsak dan marljivo vadim in delam na demo posnetkih, opazil sem, da sem postal zelo izbirčen glede skladbe, ki bo naslednja izšla. V predalu imam nekaj končanih pesmi, za katere sem naredil natančen načrt izidov. Če bi mi kdo to rekel pred tremi leti, mu ne bi verjel,« pravi. Zadovoljen je tudi z doseženim estradnim statusom in mestom na glasbeni sceni.

»Uspeh in srečo moraš izzvati, nič ne pride čez noč. Po naravi sem nestrpen in nisem vedel, kaj lahko pričakujem,« pove. Zanj je bila glasbena pot še težja, ker se je moral dodatno dokazovati in trdo delati zaradi očetove slave. Kljub znanemu priimku in legendarnemu očetu Danielu Popoviću se je odločno podal na lastno pot in danes spada med najuspešnejše mlade hrvaške glasbenike.