Unikat z rekorderjem že ta četrtek

September pomeni začetek šolskega pouka, mnogi so se spet posvetili delu, na morje pa ostajajo lepi spomini in fotografije. Da bo prehod čim bolj prijazen, v celjskem Citycentru napovedujejo enega večjih glasbenih dogodkov. Ta četrtek bodo pri njih nastopili člani priljubljenega narodno-zabavnega ansambla Unikat, v goste pa so povabili tudi Anžeta Krevha, Guinnessovega rekorderja v neprekinjenem igranju na harmoniko.

Ansambel Unikat FOTO: Facebook

»Ko v naših rokah zapojejo harmonika, kitara in bas, nam niso tuje nikoli pozabljene uspešnice legend narodno-zabavne glasbe, kot sta ansambla bratov Avsenik ter Lojzeta Slaka, kakor tudi melodije mlajših ansamblov. Ko pa pod našimi spretnimi prsti oživijo klaviature ter električna kitara, se prebudijo tako zimzelene melodije kot tudi najnovejši hiti, med katerimi je mogoče slišati slovenske, hrvaške ter angleške pop, rock in tudi turbofolk skladbe. Pa tudi drugačnih glasbenih vragolij smo sposobni,« pravijo člani ansambla Unikat, ki običajno skrbijo tudi za zabavo na maturantskih plesih. Tokrat pa bodo z glasbo poskrbeli za dobro vzdušje kar sredi nakupovalnega središča.