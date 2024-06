Umrl pevec skupine Crazy Town, njihovo pesem so v začetku tisočletja poznali vsi (VIDEO)

Glasbeni svet je pretresla novica o novi smrti znanega glasbenika. Po poročanju spletne strani newsweek.com je umrl Seth Binzer, marsikomu bolj poznan po umetniškem imenu Shifty Shellshock. Pevca so našli v njegovem domu, kaj je bil razlog za smrt, pa še ni znano. Umrl je močno prezgodaj, saj je imel le 49 let.

Kot so zapisali na omenjeni spletni strani, je Seth po navedbah losangeleškega zdravnika umrl 24. junija. Dodali so, da se je spopadal z zlorabo drog in da se je tudi udeleževal različnih resničnostnih šovov na to temo, med drugim smo ga lahko videli v šovu Celebrity Rehab.

Skupina Crazy Town je bila v začetku tisočletja izredno popularna. Med zvezde jo je izstrelila skladba Butterfly z albuma The Gift of Game, ki se je pogosto predvajala na radijskih postajah. Skupino so v začetku tisočletja zelo pogosto predvajali tudi na televizijskem programu MTV, ki je imel na milijone gledalcev po vsem svetu.

Skupina Crazy Town, ki je v svoji glasbi učinkovito uporabila rock, rap in elektronsko glasbo, je po albumu The Gift of Game izdala še dva. Leta 2002 album z naslovom Darkhorse, leta 2015 pa še album The Brimstone Sluggers. Ta dva albuma nista prinesla tako velikega hita, kot je bil omenjeni Butterfly, ki je imel v času pisanja tega članka na youtubu preko 237 milijonov ogledov.