Ste jih že poskusili? To so najboljše testenine s šparglji

Saj vemo, kaj sestavlja znamenito italijansko karbonaro: poleg špagetov še svinjske ličnice, poper, rumenjaki in pekorino. Slednjega lahko zamenjamo s parmezanom, lahko pa se v jed ujame tudi kak drug okus, denimo mladi sir iz kakšne slovenske mlekarne. Namesto sušenih svinjskih ličnic se lahko odločimo za slanino ali panceto. Zdaj, ko je čas za šparglje, lahko dodamo še te in jed zapeljemo v pomladne in lokalne okuse.

Za 4 osebe: 400 g testenin (tankih rezancev ali špagetov), 100 g pancete, 60 g sira, 2 jajci, 20 špargljev, sol, poper V slanem kropu po navodilih na embalaži skuhamo testenine. Medtem ko se kuhajo, v ponvi na srednje do zmerno močnem ognju popečemo panceto, narezano na kockice. Šparglje operemo, odlomimo oleseneli spodnji del in jih narežemo na tanke kolutke, vrhove pustimo cele. V posodici pomešamo jajci in drobno nariban sir. Ko je panceta ocvrta, k njej dodamo kolutke in tudi vršičke špargljev ter na hitro prepražimo (dve ali tri minute). Ko so testenine kuhane, ponev s panceto in šparglji odstavimo s štedilnika. Eno ali dve zajemalki vode, v kateri so se kuhale testenine, vlijemo v lonček, saj bomo tekočino verjetno še rabili. K prepraženi panceti vlijemo približno pol zajemalke vode, v kateri so se kuhale testenine, potem pa še odcejene testenine. Zdaj moramo biti hitri: premešamo testenine in vanje med mešanjem vlijemo jajčno-sirno maso. Če se nam zdi pregosto, dodamo še nekaj vode.