Najhujši Putinov scenarij? »Napovedali so vojaško vajo in spomnite se, kaj se je zgodilo zadnjič. Če bodo prečkali ...«

Sönke Neitzel, eden najbolj znanih nemških vojaških zgodovinarjev, je nedavno poskrbel za razburjenje z izjavo, da bi lahko bilo prihajajoče poletje zadnje poletje miru v Evropi. Da bo morda zelo kmalu ruski predsednik Vladimir Putin ves Zahod postavil na veliko preizkušnjo.

Sönke Neitzel. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

»Nihče zares ne ve, kaj Putin hoče ali počne«

Neitzel je v intervjuju za DW najprej povedal, da je govoril o najslabšem možnem scenariju: »Nihče ne more napovedati prihodnosti. Meglena je. Nihče zares ne ve, kaj Putin hoče ali počne.« Kot pravi, je ameriški predsednik Donald Trump destruktiven do Nata, hkrati pa dela na »negativnem mirovnem sporazumu v Ukrajini«.

»To sprosti Putinove sile za druge stvari. Za jesen pa je v Belorusiji napovedana velika vojaška vaja 'Zahod',« pravi in ​​spomni, da je bila »vojaška vaja« leta 2021 pravzaprav napotitev vojske za napad na Ukrajino.

Putin ne bo čakal, da se Nato okrepi

Njegov sklep je, da bi moral Nato pospešiti krepitev obrambe. Kajti Putin, kot pravi, ne bo čakal, da se Nato okrepi, preden morebiti udari po članici zahodnega vojaškega zavezništva. Meni, da so ocene, da je Putin nor, popolnoma nekoristne. »Mislim, da ima svojo računico. To nam otežuje stvari, ker, če hočete, sledimo drugačnim pogledom. Mednarodno pravo, meje se ne smejo kršiti in tako naprej. Medtem ko ima Putin drugačen pogled na te stvari.«

Napovedali so vojaško vajo in spomnite se, kaj se je zgodilo zadnjič. Če bodo prečkali ta most ...

Če Rusi prečkajo most v Estonijo ...

»To je velik izziv za Zahod in Evropejce, saj smo se pri naši varnosti močno zanašali na ZDA. Zdaj pa smo priča spremembi, novi postavitvi zahodne obrambne arhitekture. To zahteva nekaj časa, saj je to sistem, ki traja 75 let,« pravi Neitzel. Izid je, pravi, negotov. Težko je zdaj reči, ali na primer ameriški predsednik Trump stoji za 5. členom pogodbe Nato. Ta člen določa, da bo celotno Severnoatlantsko zavezništvo odgovorilo na napad na katero koli svojo članico.

Putin bo Zahod zagotovo testiral O možnih scenarijih nadaljnjih ruskih napadov je Sönke Neitzel povsem prepričan, da bo Vladimir Putin Zahod dodatno preizkusil s hibridno vojno, recimo z uničenjem podvodnih kablov v Baltskem morju ali politično subverzijo.

»In morda bo to jesen ali kasneje prišlo do situacije, ko bodo ruske brigade prečkale most v Narvi v Estoniji in povedale, da je to zdaj rusko ozemlje. Kakšna bo potem naša reakcija?« se je zaskrbljeno vprašal Neitzel.