Umrl je legendarni, večkrat nagrajeni slovenski dirigent in urednik

V 89. letu se je poslovil dirigent Marko Munih, ki je bil 16 let odgovorni urednik in umetniški vodja glasbenih programov na Radiu Slovenija. Večkrat nagrajeni dirigent je vodil mnogo zasedb, tudi Simfonike RTV Slovenija, komorni zbor takratne RTV Ljubljana in radijski mladinski zbor, poročata MMC RTV Slovenija in Radio Slovenija.

Dobil nagradi Prešernovega sklada ter srebrni častni znak svobode RS

Dirigiral je tudi več drugim zasedbam, med drugim orkestru Slovenske filharmonije in Akademskemu pevskemu zboru (APZ) Tone Tomšič in Primorskemu akademskemu pevskemu zboru Vinko Vodopivec, katerega vodenje je prevzel od Antona Nanuta.

Marko Munih se je rodil 9. januarja 1936 na Mostu na Soči. Iz dirigiranja je diplomiral na ljubljanski glasbeni akademiji. Umetniško pot je začel kot korepetitor v Slovenski filharmoniji (SF) in bil v letih 1963-1971 dirigent orkestra SF. Od leta 1965 do leta 1975 je bil umetniški vodja APZ Tone Tomšič, v letih 1971-1979 Komornega zbora takratnega RTV Ljubljana, nato odgovorni urednik in umetniški vodja glasbenega programa Radia Slovenija.

Med priznanji, ki jih je dobil, sta dve nagradi Prešernovega sklada (1970 in 1986), Betettova nagrada (1985) ter srebrni častni znak svobode RS (2002). Leta 2016 se jim je pridružila še zlata plaketa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.