Umrl je dolgoletni član hrvaške klape, zelo priljubljene med Slovenci

Ena najbolj znanih hrvaških klap, klapa Maslina, se je poslovila od svojega basa Dinka Gojanović-Rakića, ki je umrl v 84. letu starosti.

Svoje delovanje v klapi Šibenik, predhodniku klape Maslina, je začel leta 1972 na prigovarjanje Miše Kovača. Že naslednje leto so osvojili prvo nagrado na Festivalu dalmatinskih klap v Omišu, do danes pa so izdali več studijskih izdaj in uspešnic, kot so Maslina je neobrana, Gitara i čaša vina, Da te mogu pismom zvati in mnoge druge.

Aktiven je bil tudi pri 84 letih, s čimer je postal najstarejši klapski pevec v Dalmaciji, navajajo hrvaški mediji.