Učiteljice sporočajo: Včasih je prav, da se človek ustavi (VIDEO)

Sreča je tudi, da smo pesem posnele še tik pred korono.

Ptujčanka Ana Vurcer je od leta 2014 članica priljubljene skupine.

Prvi septembrski dnevi so nam prinesli novo pesem in videospot priljubljene hrvaško-slovenske skupine Učiteljice, ki nas z odličnimi pesmimi razveseljuje že več kot šest let. Tokrat dekleta predstavljajo pesem z naslovom Apsolutno, za katero verjamejo, da bo popestrila domove, avtomobile in pisarne oboževalcev, s katerimi se trenutno ne morejo družiti v živo, saj so jim razmere z virusom precej omejile oziroma onemogočile nastopanje.»Seveda nas je kot vse glasbenike začasno ustavil koronavirus in priznamo, da nam nastopi, potovanja ter druženje z našimi poslušalci res zelo manjkajo. Strinjamo se, da je zdravje vseh na prvem mestu, kljub temu pa upamo, da bomo lahko nastope kmalu nadaljevale. Morda je včasih prav, da se človek malo ustavi, morda stopi korak nazaj, da gre potem lahko naprej,« pravi PtujčankaSo pa Učiteljice, ki sicer niso največje ljubiteljice snemanja videospotov, zdaj odkrile posebno veselje do kamer. »Snemanja so precej naporna in tokrat smo se komaj uskladili, saj ekipa živi v treh državah in nekaj časa je bil fizični stik nemogoč. Ko smo končno prišle do hrvaške obale, smo od veselja skoraj pozabile, da smo prišle delat, in na koncu ostale kar tri dni dlje. Potovanja so v opisu našega dela in prav težko smo tako dolgo ostale vsaka na svojem mestu. Priznam, da so mene že prav močno srbeli podplati,« doda»Sreča je tudi, da smo pesem posnele še tik pred korono. Zanjo smo takoj vedele, da bi jo rade odpele,« dodajo dekleta, ki si želijo, da bi se negotovi časi umirili in bi se kmalu vrnile na odre.