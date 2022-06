Tudi Modrijane je ta legendarni festival odpihnil med zvezde (FOTO)

In smo ga dočakali. 30. vurberški festival je potekal tam, kjer se je tudi začel. Ob ostankih obzidja nekoč mogočnega gradu Vurberk, danes prenovljenega grajskega dvorišča, s prečudovito kuliso Dravskega polja v ozadju. Tribuno, ki je edinstvena v slovenskem prostoru, pa so znova do zadnjega kotička napolnili ljubitelji narodno-zabavne glasbe in še posebno diatonične harmonike ter večglasnega petja, saj je prav ta festival tisti, ki je takšnim sestavom prvi ponudil gostoljubje in mu ostal zvest vse do zdaj.

Nagrajeni pisci besedil (z leve): Matej Trstenjak, Vili Bertok, ki je napisal najboljše besedilo in prejel plaketo Fanike Požek, ter Franci Smrekar.

Na festivalskem odru so se v treh desetletjih zvrstili številni glasbeniki, tisti z več izkušnjami in tudi tisti mladi, še neznani, ki so tu dočakali prve ovacije, prejeli prve nagrade in poželi nekaj medijske slave. In postali prepoznavni.

Kot denimo Ansambel Spev, Modrijani, Navihanke, Frajkinclari, Vesna in Vlasta s prijatelji, tudi Ansambel Braneta Klavžarja, Mlade frajle, Mladi Dolenjci, Doriji, Vitezi Celjski, Golte, pa Vandrovci, Bratje iz Oplotnice in še številni drugi. Nemogoče je našteti vse, saj je na odru stalo v vseh teh letih prek 1500 glasbenikov, ki so v zakladnico prispevali skoraj prav toliko novih viž, glavni organizatorji – člani Turističnega društva Vurberk s soorganizatorji – pa so podelili tudi več kot 300 nagrad.

Upanje ostaja

Na začetku so se glasbeniki predstavljali tudi s po dvema avtorskima skladbama, zadnja leta pa s po eno iz zakladnice Slakovih in eno lastno, ki je bila tekmovalna. Tako je bilo tudi na tokratnem jubilejnem 30. festivalu, na katerem smo slišali 12 ansamblov in prav toliko novih viž, od tega pet novih polk in sedem valčkov.

Tako veličasten je bil pogled na povsem polno tribuno v zavetju vurberškega gradu.

Nastopili so ansambli Poziv, Fantje spod Šilentabra, Pik, Grand kvintet, Upanje, Lesarji, Falant, Posluh, Krimski lisjaki, Tik-Tak, Dar in Jarica. Člani strokovne komisije za izvedbo in najboljšo večglasno vokalno izvedbo Tomaž Tozon, Urška Čop Šmajgert, Tomaž Guček, Simon Golobič in Konrad Toplak so glavno nagrado za izvedbo – plaketo Lojzeta Slaka – tokrat namenili Ansamblu Dar iz Zreč, ki je prejel za polko Pa kaj, če se zgodi (avtorjev Bojana Lugariča in Roka Zorka) tudi nagrado občinstva in na koncu osvojil zlatega zmaja.

300 nagrad in več so podelili.

Plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo pa so namenili Fantom spod Šilentabra iz Pivke, ki so z valčkom Pogrešal te bom, prijatelj moj (avtorjev Roka Švaba in Vere Šolinc) osvojili srebrnega zmaja. Bronastega so osvojili člani Ansambla Tik-Tak, ki so zaigrali in zapeli valček z naslovom Vurberku za praznik, za katerega je prvo nagrado za besedilo in s tem plaketo Fanike Požek prejel tudi tekstopisec Vili Bertok, melodijo pa je ustvaril Brane Klavžar. Besedila so posebej ocenjevali Asja Matjaž, Matej Kocjančič in Milena Toplak. Za najboljšo po izboru radijskih postaj Slovenije je bila razglašena skladba z naslovom Ne boj se (avtorjev Primoža Ilovarja in Igorja Pirkoviča), zanjo pa so plaketo Tineta Lesjaka prejeli člani Ansambla Lesarji.

Na začetku so se glasbeniki predstavljali tudi s po dvema avtorskima skladbama, zadnja leta pa s po eno iz zakladnice Slakovih in eno lastno.

Medtem ko so zbrani na Vurberku čakali na razglasitev najboljših, pa je za čudovito glasbeno kuliso s svojimi valčki in polkami skrbel dolenjski Ansambel Petra Finka. Številne, ki so vurberški festival v minulih letih vzljubili in si začetek poletja brez njega težko predstavljajo, pa najbolj skrbi, ali festival tudi drugo leto bo ali bodo organizatorjem vendarle pošle moči. Da je bilo 30 let dovolj, saj je to garaško delo, je namreč tudi v bilten, ki vsako leto izide ob festivalu, nedvoumno zapisal direktor festivala Janez Toplak, ki je imel ob sebi številne zveste sodelavce in prijatelje, tudi Zdravka Geržino, brez katerih tega festivala ne bi bilo.

Prišel je čas za slovo, saj človek enkrat pride do tega, da mora reči: dovolj je bilo.

»Prišel je čas za slovo, saj človek enkrat pride do tega, da mora reči: dovolj je bilo. V teh 30 letih sem spoznal veliko ljudi, od glasbenikov, avtorjev besedil in glasbe do številnih ljubiteljev domače muzike z vseh koncev naše domovine, ki so spremljali festival. Žal so se nekateri glasbeniki in avtorji v tem času tudi že poslovili, mnogi ansambli pa razpadli oziroma prenehali svoje poslanstvo. A meni bodo vsa ta leta ostala v lepem spominu in tega mi nihče ne more vzeti,« je misli ob koncu strnil prvi mož festivala Janez Toplak, ki ga je dolga leta, ob boku izjemne profesionalke Ide Baš, tudi vodil. Vprašanje, ali festival tudi drugo leto bo, tako še visi v zraku. A iskrica upanja, da bodo prizadevni Vurberčani morda vendarle še vztrajali, ostaja.

Festival je povezovala Darja Gajšek, posnetek bomo videli tudi na TV Slovenija.

Mladi lesarji so si pripeli in priigrali plaketo Tineta Lesjaka za valček Ne boj se, ki je bila najboljša skladba po izboru radijskih postaj.

Fantje spod Šilentabra so osvojili srebrnega zmaja.

Ansambel Dar je navdušil z optimistično polko in si zanjo prislužil zlatega zmaja. Fotografije: Mojca Marot