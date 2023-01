Triumf Babičinega seksualnega življenja

Urška Djukić nas je s svojim animirano-dokumentarnim filmom Babičino seksualno življenje popeljala na kratek izlet v zgodovino intimnosti podeželske babice, ki povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih cerkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož. In s filmom je navdušila!

Z obravnavano temo se film bori proti zlorabam žensk tudi v sedanjosti. FOTO: Osebni arhiv

Med tremi kandidati za najvišjo nagrado francoske filmske akademije je.

Ne le slovensko publiko, temveč se ji s prestižnimi nagradami kot po tekočem traku klanja tudi mednarodna kritiška srenja. Na festivalu animiranega filma FAB v Berlinu je bil film namreč razglašen za najboljšega, lento naj animiranega filma med evropskimi je osvojil tudi na mednarodnem festivalu kratkega filma Go Shor na Nizozemskem in pobral glavno nagrado na 52. filmskem festivalu v finskem mestu Tampere, decembra pa je dobil še evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film. Svoj zmagoslavni pohod nadaljuje tudi letos, še bolj odmevno in doneče, saj je bil v kategoriji za najboljši animirani kratki film zdaj nominiran še za cezarja, ki je francoski ekvivalent najprestižnejšemu oskarju.

Nominacija za cezarja je nedvomno uspeh slovenske kinematografije brez primere. Je namreč prvič, da se je slovenski film povzpel tako visoko v tej filmski meki, in to je nedvomno velik kompliment tako za avtorsko ekipo kot tudi slovenski film in jezik. »Hkrati to potrjuje, da je obravnavana tema filma Babičino seksualno življenje univerzalna resnica, o kateri je treba govoriti in se z njo boriti proti vsem tovrstnim zlorabam žensk, ki se dogajajo tudi danes,« ob nominaciji poudarja Djukićeva, ki se je pod film skupaj z Émilie Pigeard podpisala kot režiserka, ga tudi montirala in scenarij sospisala z Mario Bohr. Spomnila pa je tudi, da Francozi veljajo za izumitelje filma in imajo poseben status v filmski industriji.

12 nagrad, domačih in mednarodnih, je doslej osvojil.

Tam namreč potekata dva največja filmska festivala na svetu, Cannes in Clermont Ferrand, filmski produkciji namenijo več kot 900 milijonov evrov na leto in v enem letu posnamejo več kot 300 celovečercev ter več kot 8000 kratkih filmov. »To, da je naš kratki film, ki je v prvi vrsti slovenski in narejen v slovenskem jeziku, nominiran med tri kratke filme za najvišjo francosko nagrado cezar francoske filmske akademije, je ogromen kompliment tako za našo avtorsko ekipo kot za slovenski film in slovenski jezik.«

Podelitev cezarjev bo 24. februarja, Babičino seksualno življenje pa bo zanj v svoji kategoriji moralo ugnati filma Caline avtorice Margot Reumont in Noir-soleil animatorke Marie Larrive.