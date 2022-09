Tradicionalno najboljši: ko slovenski igralci postanejo pevci (FOTO)

Kar dva velika koncerta bo MGL skupaj s študent AGRFT pripravil v tej sezoni – eden se je odvil v ponedeljek, ta je bil nadomestni, saj je prejšnje leto zaradi covida odpadel, drugi, tisti redni, pa bo spomladi prihodnje leto. Ti dogodki so vedno posebno doživetje, saj po eni strani obujajo glasbeno preteklost in staremu prinašajo svežino, po drugi pa vsako leto ponudijo nekaj novega.

Nasmejana do ušes sta bila Zala Smolnikar in Omar Naber – tokrat sta uživala samo pod odrom.

Na tem prvem koncertu so s skladbami pevcev in skupin, kot so Janis Joplin, Billie Eilish, Tabu, Senidah, Taylor Swift, Cyndi Lauper, Tajči, Vlado Kreslin in Severa Gjurin, Dan D, Murat & Jose, Pharell Williams in Joker Out, nastopili Jožica Avbelj, Viktorija Bencik Emeršič, Jernej Gašperin, Gregor Gruden, Lena Hribar Škrlec, Matic Lukšič, Ana Pavlin, Matej Puc, Filip Samobor, Lara Wolf, Voranc Boh, Robert Korošec, Sara Gorše, Lea Cok, Mojka Končar in Filip Štepec ter glasbeniki Sanja Mlinar Marin, Nejc Škofic in Žiga Kožar pod vodstvom Mihe Petrica.

Jure Rajšp in Diana Kolenc sta med uspešnimi igralci mlade generacije, ki z veseljem podprejo svoje stanovske kolege v njihovem ustvarjanju.

Voranc Boh, novopečeni očka, je tokrat ekipo obiskal brez svoje Anje Möderndorfer, koreografinje v MGL.