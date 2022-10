To sta glavna zlobneža v kraljevi družini: predvajanja se kraljevi ne veselijo

Oboževalci britanske kraljeve družine in tisti, ki si zgolj želijo dobiti vpogled vanjo, že komaj čakajo začetek novembra, ko na Netflix prihaja nova sezona večkrat nagrajene serije Krona.

Nekoliko manj se predvajanja veselijo kraljevi, še posebno kralj Karel III., saj bo v ospredju nove sezone najbolj kontroverzen del njegovega življenja - leta, ko je šel po zlu zakon s princeso Diano, ustvarjalci pa seveda niso mogli niti mimo njegove zveze s Camillo, ki jo je obudil, ko je bil še poročen z Diano. Kraljevi svetovalci menda že stikajo glave, kako bi čim bolj omilili morebitne ostre odzive na dogodke izpred 30 let, saj ni dvoma, da mu ustvarjalci ne bodo prizanesli.

Ljudje pozabljajo, da so v središču te dramatizacije resnične osebe z resničnimi življenji in čustvi.

Da sta bila glavna zlobneža zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja v kraljevi družini prav takrat še princ Charles in Camilla, je bilo jasno že iz zadnjih delov četrte sezone serije, po njihovem predvajanju pa je Karlu III., ki si je komaj nekoliko popravil ugled med rojaki, priljubljenost spet padla. V Buckinghamski palači se zdaj na vse pretege trudijo, da bi ublažili morebitno škodo, predvsem pa vedno znova ponavljajo, da Krona ni dokumentarna serija, temveč gre za dramo, ki zgolj temelji na resničnih osebah in dogodkih.

Kraljev prijatelj, ki ni želel biti imenovan, je za britanske medije jezno dejal, da se pri omenjenem ponudniku pretočnih vsebin kratko malo požvižgajo na to, komu in koliko uničijo ugled, serija pa da je povsem izkoriščevalska. »Ljudje pozabljajo, da so v središču te dramatizacije resnične osebe z resničnimi življenji in čustvi,« je še dejal omenjeni prijatelj. Svetovalci iz Buckinghamske palače kljub temu poskušajo ostati optimistični, saj menijo, da se bosta lahko kralj Karel III. in njegova žena Camilla zdaj, ko sta stopila v ospredje, bolje branila.

Camilla se je dolgo trudila, da je pridobila zaupanje Britancev. FOTO: Chris Jackson/Reuters

»V preteklosti jima mediji niso posvečali toliko pozornosti, zato je bilo ljudem težje primerjati njuni resnični osebnosti s tisto, prikazano v seriji. Zdaj, ko sta na očeh javnosti, pa bodo videli, da podobnosti ni, oziroma je minimalna,« je prepričan eden od virov iz Buckinghamske palače.