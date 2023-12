To sta filma, ki sta na vrhu nominacij za filmske zlate globuse

Filma Barbie in Oppenheimer, ki sta to poletje obvladovala kinematografski svet in se je zanju pojavila skovanka Barbenheimer, sta na vrhu seznama nominacij za filmske zlate globuse, ki jih podeljujejo v skupno 27 filmskih in televizijskih kategorijah. Barbie ima devet, Oppenheimer pa osem nominacij. Pri nominacijah za zlate globuse sledijo še filmi Morilci cvetne lune in Nesrečna bitja s po sedmimi nominacijami ter Pretekla življenja s petimi nominacijami.

Film po zaslužil več kot 1,4 milijarde ameriških dolarjev

Film režiserke Grete Gerwig Barbie, ki velja za pisano feministično satiro o plastični igralni punčki barbiki, je med drugim v igri za zlati globus za najboljšo komedijo. Nominirana sta tudi glavna igralca v filmu Margot Robbie in Ryan Gosling. Letošnji najdonosnejši film, ki je po vsem svetu zaslužil več kot 1,4 milijarde ameriških dolarjev, ima tudi tri nominacije v kategoriji za najboljšo pesem.

Film Oppenheimer o izumitelju jedrske bombe je med drugim nominiran za najboljšo dramo in najboljšega režiserja. FOTO: Brian Snyder Reuters

Film Oppenheimer o izumitelju jedrske bombe v režiji Christopherja Nolana, ki je žel hvale kritikov, je med drugim nominiran za najboljšo dramo in najboljšega režiserja.

Zlate globuse podelijo tudi za področje televizije

Televizijska serija Nasledstvo je dobila največ nominacij, devet. Sledita komični seriji The Bear in Only Murders in the Building s po petimi nominacijami.