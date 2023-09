To nedeljo bo Nika Zorjan dobrodelna

Energična glasbenica se je konec avgusta vrnila na odre po večmesečnem premoru, ki si ga je bila primorana vzeti zaradi vozlička na glasilkah. Ob svoji vrnitvi je Nika Zorjan sklenila, da bo za žrtve poplav pripravila poseben koncert v Murski Soboti, in sicer v Gledališču Park.

»Z ekipo se povsem odpovedujemo honorarju, ki bo namenjen žrtvam poplav. Moja želja je bila, da najdem ljudi, ki bodo brez težav pripomogli k dogodku in se bili pripravljeni odpovedati honorarju za dober namen. Želja se mi je uresničila. V ZKTŠ Murska Sobota so bili takoj za in mi v Gledališču Park prijazno odstopili dvorano ter ozvočevalca. Denar od prodaje vstopnic in dobrodelne prispevke bomo namenili programu Veriga dobrih ljudi, ki ga vodi Anita Ogulin, ženska z veliko začetnico in velikim srcem,« se dobrodelnega koncerta, ki bo to nedeljo, veseli Zorjanova.

Pravi, da je tudi sama ob grozljivih posnetkih ostala brez besed in si ne more niti predstavljati, kaj vse so preživeli ljudje s poplavljenih območij. »Zdaj ko spet delam to, kar me najbolj veseli, si želim prve koncerte zapomniti za vse življenje, če pa lahko hkrati ponudim roko tistim, ki potrebujejo pomoč, je vse skupaj še toliko lepše. Moja duša bo ob tem polna, in to je zame dovolj,« še pravi naša pevka.