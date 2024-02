To je skladba, ki jo na Evrovizijo pošilja Italija (VIDEO)

Na festivalu italijanske popevke v Sanremu je slavila debitantka Angelina Mango s skladbo La Noia (Dolgčas). Gre za prvo zmago ženske na festivalu po desetletju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Festival, 74. po vrsti, je postregel s petimi glasbenimi večeri, v sobotnem finalu pa je vseh 30 udeležencev znova izvedlo svoje pesmi. V finalnem izboru se jih je nato znova predstavilo pet, med katerimi katerih so zgodaj drevi izbrali zmagovalca s pomočjo glasovanja občinstva in žirije.

V superfinale so se poleg Angeline Mango uvrstili še Geolier, Annalisa, Ghali in Irama.

22-letna Kalabrijka Angelina Mango, hči pevcev Manga in Laure Valente, je prva ženska, ki je zmagala na priljubljenem festivalu po desetletju. Nazadnje je med ženskami slavila Arisa leta 2014 s pesmijo Controvento (Proti vetru).

Zmagovalec Sanrema običajno zastopa Italijo na tekmovanju za pesem Evrovizije. Če se bo Angelina Mango temu odpovedala, bo predstavnika države za letošnje tekmovanje v Malmöju na Švedskem izbrala radiotelevizija RAI.

Sanremo velja za najbolj gledano glasbeno prireditev v Italiji, v preteklosti pa je bil odskočna deska nekaterim znanim italijanskim pop zvezdnikom, kot so Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini in Andrea Bocelli.

Za še večjo gledanost na državni televiziji organizatorji poskrbijo tudi z odmevnimi gosti iz tujine. Letos so med drugim povabili ameriškega filmskega igralca Johna Travolto in avstralskega igralca Russella Crowa. Festival je glede na napovedi tokrat zadnjič vodil italijanski televizijski in radijski voditelj Amadeus, ki je tudi njegov umetniški vodja.