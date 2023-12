Tjaša in Mia sta novi državni prvakinji v igranju na harmoniko

V Pesnici pri Mariboru je potekalo že 9. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki sta ga skupaj organizirala Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD). Na njem se je predstavilo 53 tekmovalcev in tekmovalk iz vse Slovenije, ki so se na predtekmovanjih uvrstili na najbolj eminentno tekmovanje pri nas.

In tako smo bili v Pesnici priča izjemnemu prazniku harmonike, na katerem so se pomerili v dveh disciplinah, in sicer tradicionalni glasbi, v kateri prevladujeta narodnozabavna in ljudska glasba, ter v disciplini vsa glasba, v kateri je mogoče slišati melodije z vseh koncev sveta.

V igranju vse glasbe je absolutna državna prvakinja Mia Ovčjak. FOTO: Arhiv Zdhs

Najbolj prestižno pri nas

Lanska zmagovalca Tjaža Polanška (tradicionalna glasba) in Andraža Kovačiča (vsa glasba) sta letos zamenjali dekleti. Tjaša Lesjak, sicer aktualna svetovna prvakinja in državna prvakinja iz leta 2021 v tradicionalni glasbi, je letos slavila še v disciplini vsa glasba. V tradicionalni glasbi pa je vso konkurenco premagala še ne trinajstletna Mia Ovčjak, ki velja za eno izmed najbolj nadarjenih mladih harmonikark pri nas. Mentor obeh je Nejc Pačnik, ki je na 9. državno tekmovanje pripeljal kar deset tekmovalcev in tekmovalk.

»Državno tekmovanje, ki ga organizira ZDHS, je najbolj prestižno pri nas in po težavnosti in strogosti ocenjevanja se zagotovo enači z evropskim in svetovnim prvenstvom. Pripravljal sem 15 tekmovalcev, a so našo ekipo zredčile bolezni in poškodbe, tako da jih je na koncu prišlo deset,« pravi Nejc Pačnik.

»Kljub temu smo dosegli res izjemne uspehe in imenitno sklenili letošnjo sezono. Resnično sem ponosen na vse, ki so pokazali pogum in stopili na oder. Še posebno pa pohvalim najmlajše, ki so se tekmovanja udeležili prvič. Ne glede na žlahtnost priznanja je namreč na začetku vsake poti posameznika daleč najpomembnejša izkušnja in seveda tudi napredek, ki ga vsak naredi med pripravami na takšno tekmovanje,« še pravi.

Poleg že omenjenih absolutnih državnih prvakinj sta zlato priznanje osvojila še dva Pačnikova učenca Domen Drobež in Saša Karničnik, srebrno priznanje sta si priigrala Manca Tkalec in Eri Heindl, bronasto pa Silvo Smrekar, Vesna Žefran, Andraž Jelen in Žan Koderman. Glasbena šola Pačnik je bila zato najuspešnejša na letošnjem državnem tekmovanju. Sicer so si zlata priznanja prislužili še Nik Plut, Sinja Gračnar, Miha Pavlin, Nik Baškovič, Filip Pintar, Anej Sodec, Gašper Štajnar, Uroš Ber in Žan Vidmar.