Taylor Swift podarila je 197 milijonov

Pop zvezdnica Taylor Swift je pretekli vikend končala svojo koncertno turnejo Eras Tour. Po poročanju spletnega portala People se je svoji ekipi, ki jo je spremljala na turneji, zahvalila z velikodušnimi denarnimi nagradami. Voznikom, gostincem, tehnikom, plesalcem in drugim vpletenim, ki so jo spremljali, je v zadnjih dveh letih po poročanju portala izplačala skupno 197 milijonov ameriških dolarjev (187 milijonov evrov).

Swiftova je turnejo začela 17. marca 2023 v Glendalu v ameriški zvezni državi Arizona, končala pa v nedeljo v Vancouvru v Kanadi pred 60.000 navdušenimi oboževalci. Med zadnjim koncertom so pevki, ki bo 13. decembra dopolnila 35 let, vzklikali vse najboljše.

Sama je za Travisovo darilo globoko segla v žep. FOTO: Reuters

Po ocenah glasbene industrije

Po ocenah glasbene industrije je serija koncertov z več kot desetimi milijoni prodanih vstopnic prinesla okoli dve milijardi ameriških dolarjev ali približno 1,9 milijarde evrov, kar pomeni, da je to bila turneja z največjim dobičkom v zgodovini. Pevka je na enem od družbenih omrežij zapisala, da je bila turneja »najbolj nenavadno poglavje« njenega življenja doslej.

Kot je za tuje medije povedal neimenovani vir, je Swiftova izčrpana, a zelo hvaležna za turnejo, ki je bila, še posebno zadnji koncerti v Vancouvru, zelo čustvena. Zdaj se menda najbolj veseli rojstnega dneva in časa, ki ga bo lahko preživela s fantom, nogometašem Travisom Kelceom.

Igralec lige NFL ima 15. decembra tekmo, a naj bi si, po besedah neimenovanega vira, vseeno vzel čas za praznovanje s svojo izbranko. Tudi za božič naj bi bila skupaj, Travis pa menda že nakupuje darila za svojo drago. Koliko bo zanje zapravil, ni znano, je pa za valentinovo porabil 14.000 dolarjev (13.340 evrov). Taylorjeva pa naj bi za Travisov 35. rojstni dan, ki ga je praznoval oktobra, porabila kar 360.000 dolarjev (343.000 evrov). Med drugim je zanj najela stezo za formulo 1 v Monzi v Italiji.

Swiftova ima zveste oboževalce. FOTO: William West/Afp

Pop pevka je pravi fenomen v svetu slave, teoretiki zarote pa ji pripisujejo celo nadnaravne moči. Ko je oktobra med nastopom dvignila v zrak roke, upognjene v komolcih, ter zavpila touchdown, kar je v ameriškem nogometu zadetek, ki moštvu prinese šest točk, je Travis Kelce svoji ekipi s takim zadetkom res prinesel šest točk in na koncu tudi zmago. Na to temo kroži po spletu šala, katere avtor se sprašuje, kako to, da ljudje Swiftovi pripisujejo uspeh zaradi čarovništva, medtem ko so prepričani, da je poslovnežem tipa Elon Musk uspelo s trdim delom.