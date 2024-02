Oboževalci Taylor Swift razburjeni: »Kako naj na roke stlačim 400 zapestnic«

Taylor Swift se je na letošnji podelitvi nagrad grammy zapisala v zgodovino kot edini izvajalec s toliko kipci zlatih gramofončkov, rekorde pa 34-letna umetnica podira tudi s svojo svetovno turnejo, ki se ta teden seli v Avstralijo. Čeprav se lahko svetlolaska pohvali s trumami zvestih oboževalcev, pa je tiste, ki so že kupili vstopnice za katerega od njenih nastopov v Sydneyju ali Melbournu, razjezila z dolgim seznamom prepovedi.

Večina je sicer namenjena varnosti obiskovalcev in povsem običajna na tako velikih dogodkih, denimo prepoved nošenja orožja in drugih nevarnih predmetov, med katere spadajo tudi steklenice in stekleni kozarci, pa dežniki in zložljivi stoli. Swiftova želi, da bi jo lahko na odru občudovali prav vsi: tisti pod odrom in oni v ozadju. Zato na prizorišča ni dovoljeno vnašati velikih plakatov ali tabel z napisi, ki bi ljudem zastirali pogled, enako velja za velike klobuke in druge moteče kose oblačil in modnih dodatkov.

Iz neznanega razloga so prepovedane tudi bleščice oziroma z njimi ozaljšana oblačila. Varnostniki ne bodo dovolili konfetov, laserjev, baterijskih svetilk, hup, piščalk in zvočnikov. Obiskovalci lahko s seboj prinesejo pametni telefon, ne fotoaparatov, kamer, tablic, prenosnih računalnikov in bralnikov. Če bi kdo snemal koncert z brezpilotnim letalnikom, mu grozi visoka globa.

Število ni določeno

Če so obiskovalci omenjena pravila še nekako pripravljeni sprejeti in upoštevati, pa je obilo ogorčenja povzročila omejitev vnosa zapestnic prijateljstva. Pravzaprav število, koliko jih lahko posameznik prinese na koncert, ni določeno, a so organizatorji sporočili, da naj zapestnic ne bo več, »kot jih lahko spravite nase ali v torbico velikosti formata A4«.

Zapestnice prijateljstva so zaščitni znak swiftiejev, kot si pravijo oboževalci Taylor Swift. Mnogi jih izdelujejo tudi po več mesecev, da bi si jih lahko na koncertu nato izmenjali z drugimi oboževalci. »Kako naj na roke stlačim 400 zapestnic, ki sem jih izdelovala zadnje tedne? To ni pošteno! Mnogi smo se zelo potrudili, da bi izdelali čim lepše zapestnice, v to smo vložili vsako sekundo prostega časa, in zdaj izvem, da je bilo zaman, da je to proč vržen čas,« je denimo na družbenem omrežju besnela neka Avstralka.

Z njo se strinja tudi veliko staršev. »Moje tri hčerke so se strašno veselile izmenjave zapestnic, saj je to njihov prvi koncert. Veliko truda in časa so vložile, jaz pa denarja za material, in v zadnjem trenutku si izmislijo to neumno pravilo. Mladi so povsem skrušeni,« se je na enem od forumov pridušal oče zvestih oboževalk Taylor Swift.

Čeprav so lahko zapestnice prijateljstva spletene iz volne, preje ali drugih primernih materialov, kar zahteva precej spretnosti, a manjši denarni vložek, pa jih swiftieji večinoma izdelujejo iz perlic ter kroglic ali manjših kock, na katere so natisnjene črke. Te nato nizajo na vrvico tako, da sestavijo naslov posamezne pesmi ali albuma, nato pa dodajo še druge okraske, ki so všeč njim ali za katere menijo, da bodo razveselili druge oboževalce.