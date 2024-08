Tako so se poklonili velikemu nemškemu režiserju (FOTO)

Evropska filmska akademija (EFA) bo na letošnji 37. podelitvi evropskih filmskih nagrad priznanje za življenjsko delo podelila nemškemu režiserju Wimu Wendersu za njegov edinstveni prispevek v svetu filma. Wenders bo častni gost na podelitvi nagrad 7. decembra v Luzernu, so še sporočili iz akademije.

Ernst Wilhelm Wenders - Wim se je rodil 14. avgusta 1945 v Düsseldorfu in obiskoval Akademijo za film in televizijo v Münchnu. Pisal je filmske kritike za različne nemške publikacije in bil ustanovni član nemškega filmskega distributerja Filmverlag der Autoren. Leta 1975 je v Berlinu ustanovil lastno produkcijsko hišo Road Movies.

Plodni režiser

Wenders, ki ga pogosto označujejo za enega najpomembnejših nemških režiserjev v mednarodnem prostoru, je prejel številne mednarodne nagrade, med drugim zlatega leva v Benetkah, zlato palmo v Cannesu, italijansko nagrado david di donatello, dvakrat evropsko filmsko nagrado in srebrnega medveda v Berlinu.

Posnel je več nekonvencionalnih dokumentarnih filmov. Njegov najbolj znani dokumentarec Buena Vista Social Club (1999) o skupini legendarnih kubanskih glasbenikov je prejel evropsko filmsko nagrado in bil nominiran za oskarja. Prav tako njegov plesni 3D-dokumentarec Pina (2011). Leta 2015 je sledila še ena nominacija za oskarja za film Sol zemlje o brazilskem fotografu Sebastiãu Salgadu.

Wendersovo Nebo nad Berlinom je po mnenju številnih kritikov eden najboljših filmov 80. let. FOTO: Road Movies Filmproduktion

Velika razstava Wendersovih fotografij je pod naslovom Slike s površja Zemlje gostovala po muzejih in umetniških ustanovah po vsem svetu. Objavil je številne knjige esejev in fotografske knjige. Leta 2012 sta z ženo Donato Wenders ustanovila Fundacijo Wima Wendersa, da bi zbrala vse njegovo ustvarjalno delo in javnosti trajno omogočila ogled.

Wenders je bil ustanovni član in nekaj let tudi predsednik EFA. Prejel je častnega leoparda v Locarnu (2005), častnega zlatega medveda leta 2015 in nagrado prix lumiere v Lyonu leta 2023.

Radovedni pogled

Leta 2023 se je vrnil v Cannes z dvema filmoma – 3D-dokumentarcem Anselm o nemškem slikarju in kiparju Anselmu Kieferju in celovečercem Popolni dnevi s Kojijem Jakušo v vlogi čistilca tokijskega stranišča, ki je prejel nagrado za najboljšega igralca v Cannesu in bil pozneje nominiran za oskarja.

Med njegovimi deli je tudi sloviti dokumentarec Buena Vista Social Club, ki govori o legendarnih kubanskih glasbenikih. FOTO: Road Movies Filmproduktion

»S to nagrado se poklanjamo izjemnemu delu Wima Wendersa, ki še naprej raziskuje in eksperimentira z radovednim pogledom in odprtim umom,« so v sporočilu za javnost navedli besede predsednika uprave in direktorja EFA Matthijsa Wouterja Knola. Dodal je, da je Wenders kot eden od ustanovnih članov EFA ter njen predsednik močno povezan z akademijo.