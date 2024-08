Svetovna premiera Deppovega filma, v njem igra tudi Al Pacino

Svetovna premiera biografske drame Modi – Three Days on the Wing of Madness (Modi – Trije dnevi na krilih norosti) bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu na severu Španije. Gre za drugi film, pod katerega režijo se podpisuje zvezdnik Piratov s Karibov Johnny Depp. Dvainsedemdeseta izvedba festivala bo od 20. do 28. septembra.

V filmu o italijanskem umetniku Amedeu Modiglianiju (1884–1920) je Depp ob glavnem igralcu Riccardu Scamarciu pred kamero med drugim postavil Bruna Goueryja in Ala Pacina. Film se vrti okoli treh razgibanih dni v življenju slikarja, ki je med prvo svetovno vojno živel v Parizu.

Na premieri filma Jeanne du Barry v Cannesu FOTO: Frederick Injimbert

Depp je januarja letos objavil prve fotografije projekta in se zahvalil Pacinu, da mu je vzbudil zanimanje zanj. V režiserske vode se je podal s prvencem The Brave (1997). Kot igralca ga je bilo nazadnje moč videti v zgodovinski drami Jeanne du Barry (2023). V njej je upodobil francoskega kralja Ludvika XV., kar je bil njegov prvi projekt po pravdanju z bivšo ženo Amber Heard, ki ga je obtožila nasilja. Film je odprl lanski festival v Cannesu. Trenutno je še v nastajanju film Karneval ob koncu sveta (The Carnival at the End of Days) režiserja Terryja Gilliama. V njem Depp upodablja Satana. »Bog sklene izbrisati človeštvo za kazen, ker je to uničilo njegov krasni vrt. Človeštvo pa želi rešiti le Satan – brez ljudi bi on namreč izgubil svojo službo, in ker je večen lik, bi mu bilo življenje v večnosti brez službe neznosno. Zato poišče mlad par in poskuša prepričati Boga, da sta to nova Adam in Eva. Gre za komedijo,« je vsebino razložil Gilliam. Ob Deppu bodo zaigrali še Jeff Bridges, Adam Driver in Jason Momoa.

Zlata školjka

Mednarodni filmski festival v San Sebastianu velja za najpomembnejšega v Španiji. Glavna nagrada zlata školjka je poimenovana po obliki zaliva, ob katerem leži to baskovsko pristaniško mesto.

Lanski San Sebastian je ljubiteljem filma ostal v spominu kot prvi, ki je z zlato školjko okronal špansko filmsko ustvarjalko. Najpomembnejšo nagrado je prejela španska družbena drama O Corno (Rženi rog) režiserke in scenaristke Jaione Camborda. Vsako leto podelijo tudi nagrado za življenjsko delo – lani jo je skupaj z japonskim mojstrom animacije Hajaom Mijazakijem in španskim režiserjem Victorjem Ericejem dobil španski zvezdnik Javier Bardem.