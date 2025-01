Stingova uspešnica na črni listi

Britanski Rock Choir, rockovski pevski zbor, ki povezuje več kot 30.000 pevcev, ne bo več prepeval leta 1983 napisane pesmi Every Breath You Take, ki jo je za skupino Police napisal Gordon Matthew Thomas ­Sumner, bolj znan po umetniškem imenu Sting.

Zborovodkinja Caroline Redman Lusher­ je članstvu zbora sporočila, da je pesem odstranjena z repertoarja, ker naj bi negativno vplivala na nekatere člane zbora. Kot pri slehernem dobrem besedilu obstajajo številne interpretacije, o čem oziroma o kom naj bi pesem pripovedovala. Ena od interpretacij je, da govori o zalezovalcu.

Caroline Redman Lusher se je za umik pesmi odločila iz previdnosti. FOTO: Caroline Redman Lusher/Wikimedia Commons, javna domena

»Doslej nisem odstranila še nobene pesmi, vendar zaradi vpliva vsebine pesmi in možnosti – ko se bodo pesmi učili –, da bo širše članstvo imelo še več negativnih in izzivalnih občutkov, menim, da bi bilo pametno pesem odstraniti z repertoarja,« je sporočila zborovodkinja. Za občutljive pevske duše, morda tudi občinstvo, naj bi bila štiri desetlet­ja stara popevka preveč mračna.

Ni ljubezenska

Leta 1983, ko je pesem nastala, je bila sprejeta s superlativi. Bila je na vrhu glasbenih lestvic. Revija Rolling Stone jo je razglasila za pesem leta, dobila je tudi dva grammyja. ​Sting je pesem napisal na Jamajki, na posestvu, na katerem je ustvarjal tudi avtor dogodivščin Jamesa Bonda Ian Fleming. »Sredi noči sem se zbudil s to pesmijo v glavi, sedel za klavir in jo napisal v pol ure. Melodija ni nič posebnega, skupek na stotine drugih, besedilo pa je zanimivo. Zdi se, da zveni kot tolažilna ljubezenska pesem. Takrat se nisem zavedal, kako zlovešča je. Mislim, da sem razmišljal o velikem bratu, nadzoru in kontroli,« je o vsebini leta 1993 povedal za dnevnik Independent.

Nekaj časa je veljalo, da je Sting na Flemingovem posestvu napisal dvoumno ljubezensko pesem, sčasoma pa je bilo jasno, da ima zlovešče elemente. Interpretacijo, da pesem govori o Orwellovem velikem bratu iz romana 1984, je v naslednjih letih preglasila interpretacija, da pesem govori o zalezovalcu.

Rock Choir, ki ga je Caroline Redman Lusher tudi ustanovila, je do zdaj posnel tri velike plošče. Največ uspeha je doživel, ko je leta 2020 priredil pesem nemške skupine Münchener Freiheit Keeping the Dream Alive iz leta 1988. Leta 2020 se je zbor s priredbo pop uspešnice prebil na prvo mesto britanske lestvice. Lani je zbor posnel pesem skupine Coldplay Fix You in zasedel 28. mesto britanske lestvice. ​Caroline Redman Lusher je letos dobila najvišje odlikovanje britanskega imperija. Ima tudi dva častna doktorata.