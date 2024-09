Stekleničarji zmagovalni film Dokudoca

Na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc, ki se je minuli konec tedna zaključil v Mariboru, je žirija za letošnjega prejemnika naziva doku izbrani izbrala srbsko-slovensko koprodukcijo Stekleničarji režiserja Nemanje Vojinovića, ki pripoveduje o zbiralcih plastenk na smetišču Vinča pri Beogradu.

»Ta izjemni dokumentarec gledalca popelje v svet, ki je običajno nedostopen in neznan. Film, ki so ga snemali mnogo let, daje intimen vpogled v majhno skupnost, ki se – ne po lastni izbiri, ampak preprosto zaradi nuje – bori za preživetje v slabih razmerah z zbiranjem plastičnih steklenic na apokaliptični pokrajini ogromnega smrdečega in kadečega se smetišča v bližini Beograda,« je žirija zapisala v utemeljitvi.

Nemanja Vojinović na deponiji Vinča

Gledalec ni presenečen samo nad slabimi delovnimi razmerami glavnih likov, ampak tudi nad delom snemalne ekipe, ki jih pozorno spremlja v vsakršnih razmerah. »Zanimiva in čustvena zgodba, barviti in vabljivi liki, izjemna fotografija, apokaliptična scenografija, epski kadri, sporočilo ... Če se ob gledanju dokumentarca vprašamo, kako je bilo mogoče nekaj posneti na tak način, preprosto vemo, da imamo opraviti z nečim posebnim in edinstvenim. Gre za pravo mešanico političnega komentarja, bizarnega balkanskega humorja in tragedije današnje potrošniške družbe, pri čemer je vse skupaj zapakirano v privlačno, občasno skoraj nadrealistično pripoved, ki ni le dobra popotnica za mlajše in manj izkušene dokumentariste, kako narediti dober dokumentarni film, ampak tudi delo, ki bo nedvomno imelo vidno mesto v analih sodobnega evropskega dokumentarnega filma,« je še zapisala žirija.

Film je nastal v koprodukciji, podprla sta ga produkcijska hiša URGH! in RTV Slovenija na javnem razpisu za izdelavo kinematografskih del. Stekleničarje so že začeli predvajati v Art kino mreži Slovenije – najprej bo na sporedu v ljubljanskem Kinodvoru, od oktobra tudi v drugih krajih po Sloveniji.

Slavko Hren je najbolj plodovit režiser slovenske televizije v njeni zgodovini, je zapisala žirija.

Prejemnika naziva doku izbrani 2024 je iz tekmovalnega programa festivala Dokudoc izbrala mednarodna žirija, ki so jo sestavljali Erik Hogenboom, Robert Petrovič in Matej Patljak.

Poklon Slavku Hrenu

Ob zaključku festivala v nedeljo so podelili tudi nagrado dokumentarno ime 2024, ki jo je prejel režiser in scenarist Slavko Hren. Diplomirani filmsko-televizijski režiser je ustvaril obsežen opus dokumentarnih filmov, s katerimi je poudaril številna umetniška imena slovenskega prostora.

»Za filmi, kot so Butnskala, Vsak otrok je lep, ko se rodi, Podstrešna vrtoglavica, se je Hrenova dejavnost na televiziji močno razrasla do današnjega spoznanja, da je najbolj plodovit režiser slovenske televizije v njeni zgodovini, avtor z najobsežnejšo arhivsko zapuščino, raznovrstno, igrano in dokumentarno, žanrsko izredno pestro, posneto na film, magnetoskopske trakove in kasete in v zadnjem desetletju tudi na digitalne nosilce vsebin,« je poudaril organizator festivala.