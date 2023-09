Ste videli, kako je Luka Basi med fantovščino šel k Jankoviću? (VIDEO)

Glasbene uspešnice so nekaj, kar od Luka Basija njegovi oboževalci pričakujejo, a z novim videospotom je šel še korak dlje. Momačka oziroma po slovensko fantovščina je posnetek resnične Basijeve fantovščine, vidimo pa glasbenika z zavezanimi očmi, ki je obiskal mestno hišo in se tam srečal z županom Zoranom Jankovićem. To presenečenje je postalo del videospota in dodalo pridih avtentičnosti. Basi je tako z oboževalci delil osebne trenutke svojega življenja.

»Na fantovščini sprva ni bil namen, da posnamemo kadre, ki bodo postali rdeča nit zgodbe. Vse se je zgodilo spontano. Od moje ugrabitve do obiska pri g. županu pa pot na Pag, vožnja trajekta, lovljenje ovac. Vse to je bilo ovekovečeno, a smo šele kasneje prišli na idejo o pesmi Momačka in posnetkih,« pravi naš pevec. In zdaj se Luka Basi vrača z novo glasbeno poslastico, izdal je nov album Anđeo i vrag, ki je najboljša popotnica za Spektakel duetov v Križankah ta petek. Mnogi verjamejo, da gre za glasbeni dogodek jeseni. Ko govorimo o Križankah in Luki Basiju, pa ne moremo mimo dejstva, da nas čaka pravi glasbeni spektakel.

Luka Basi bo znova navdušil v Križankah.

Luka Basi je v minulih letih že večkrat navdušil s številnimi, popolnoma nenapovedanimi gosti, nepričakovanimi in ekskluzivnimi dueti. Čeprav bi vsi radi vedeli, kdo bo nastopal z Luko, on vztrajno molči o imenih gostov. Med morebitnimi se omenja cel spekter imen, vse od ponovnega snidenja z Nedo Ukraden do govoric, da bomo morda lahko slišali duete z velikani, kot so Plavi orkestar, Nina Badrić, Danijela, Gibonni, Helena Blagne in Lidija Bačić. Pričakovanje je veliko, napetost raste in vsi komaj čakamo, da izvemo, kdo bo delil oder z enim izmed najbolj priljubljenih pevcev naše glasbene scene.