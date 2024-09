Štajerski Brendi končno s harmoniko (VIDEO)

42-letni pevec z Zgornje Hajdine pri Ptuju, ki se ga je prijel vzdevek Štajerski Brendi, je bil tudi letos poleti zelo delaven. Ker večinoma nastopa na zasebnih zabavah, zlasti abrahamih in drugih okroglih obletnicah, porokah, birmah, kulturnih in športnih dogodkih ter prireditvah, se je že pred leti usmeril v ustvarjanje skladb s praznično in rojstnodnevno tematiko, ki je na tovrstnih dogodkih vselej dobrodošla. V letošnjo jesen pa vstopa s skladbo, ki ni čisto nova, saj jo je posnel že leta 2011.

Gre za pesem z naslovom Vse, kar si želim, ki pa jo je tokrat oblekel v narodnozabavne ritme, in tako je nastal valček. Avtor pesmi je Štajerski Brendi sam, saj je ustvaril tako melodijo kot tudi besedilo, medtem ko je za narodnozabavni zven poskrbel priznani kitarist Mike Orešar, pri katerem je pesem tudi posnel. Kmalu naj bi izšla še ena njegova pesem starejšega datuma.