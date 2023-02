Srbi izigrali našo pevko

Ko se je slovenska pevka Mia Guček, zmagovalka lanske Popevke, nedavno odpravila na podelitev nagrad za najboljše skladbe na področju nekdanje republike, si ni niti predstavljala, da se bo domov vrnila razočarana, predvsem pa ne skriva občutka, da je bila v beograjski Areni Štark ogoljufana.

Mia Guček na podelitvi nagrad MAC 2023 FOTO: INSTAGRAM

29-letna primorska pevka, ki živi in dela v Ljubljani, v zadnjih letih pa je glasbeno kariero krojila tudi v tujini, je namreč s svojo skladbo Independiente, ki jo je predstavila na Emi 2022, prejela največje število glasov, a ti očitno niso zadostovali za nagrado, saj jo je prejela drugouvrščena srbska pevka Angellina. »Zdi se mi neumno, da se to sploh dogaja in da se moramo o tem pogovarjati. Minuli teden je potekala podelitev nagrad za najboljše skladbe iz držav nekdanje Jugoslavije. Gledalci in gledalke so skladbo Independiente postavili na sam vrh, na prvo mesto, nagrado pa je dobila srbska pevka. V preteklosti sem že imela podobne težave in zaradi tovrstnih izkušenj sem zelo previdna oseba, ki vedno hrani dokaze, saj se dogaja, da ti včasih izginejo s spleta,« je ogorčena pevka, ki ji je tudi tokrat šesti čut narekoval, naj si le shrani vse podatke o glasovih. Ko je skupaj z ekipo organizatorje Mac Awards soočila z dejstvom, da je nagrada šla v napačne roke, so se ti po njenih besedah sprva želeli izmuzniti, ko pa je priložila še vse dokaze, so se odzvali zelo nesramno in ji menda celo dejali, da imajo dovolj močno zaledje, da lahko počnejo, kar se jim zljubi.

Nagrado ji je izpred nosa odnesla srbska pevka Angellina. FOTO: INSTAGRAM

»Zadevo bom reševala po pravni poti, saj imam vse potrebne dokaze. Svojim oboževalcem bi se rada zahvalila za vso podporo in glasove, ki so jih namenili meni in moji skladbi. Tega ne počnem zaradi kipca oziroma nagrade, temveč zato, ker imam dovolj prirejanja glasov in podobnih scenarijev. Rada bi odprla ljudem oči, da zadeve nikoli niso takšne, kot so morda videti na prvi pogled, poleg tega pa glasbenim izvajalcem na srce polagam, naj si ne dovolijo, da drugi z njimi manipulirajo. To je pravzaprav vse, kar imam o tej zadevi za povedati,« je še povedala pevka, odločena, da bo dobila nagrado, ki si jo je prislužila z glasovanjem.