Springsteen s filmom za zdaj zadovoljen

Bruce Springsteen bo v kratkem dobil filmsko biografijo Deliver Me From Nowhere, v kateri ga bo igral Jeremy Allen White, ki se nam je vtisnil v spomin v ameriški humoristični dramski seriji Brez sramu. Film je priredba knjige Warrena Zana iz leta 2023, v kateri je opisano 75-letnikovo ustvarjanje albuma Nebraska v osemdesetih letih. Glasbenik je s filmom zadovoljen.

»Videl sem scenarije in govoril sem z režiserjem. Samo sestavljajo vse skupaj, zato nimam veliko za povedati o tem, razen da sem navdušen, ker se bo to zgodilo. Zgodba je zanimiva in scenarij je res dober. Glede celotnega projekta se počutim dobro,« je povedal v intervjuju za revijo Rolling Stone. Springsteenovega menedžerja Jona Landaua bo igral Jeremy Strong. Med drugim smo ga videli v filmu Apprentice (2024), ki govori o mladem Donaldu Trumpu.

1982. JE NASTAL znani album Nebraska.

Landau je kariero začel kot glasbeni kritik. V članku iz leta 1974 je trdil, da je Springsteen prihodnost rock'n'rolla. Kmalu zatem je začel sodelovati z njim in je bil priznan kot producent številnih njegovih studijskih albumov, začenši z Born to Run iz leta 1975.

Bil naj bi eden njegovih najbolj osebnih

Springsteenov šesti studijski album naj bi bil eden njegovih najbolj osebnih, saj govori o depresiji, s katero se je spopadal, in mu je prinesel prodor na globalno prizorišče. Nebraska je nastala po naključju v spalnici najete hiše v New Jerseyju, medtem ko so Springsteen & E Street Band snemali Born in the USA. Kantavtor je 3. januarja 1982 na maratonskem snemanju, ki je trajalo dolgo v noč, posnel kitaro in vokale za 15 pesmi. Z Landauom sta se odločila, da nekaterih pesmi ni mogoče ponoviti s skupino, saj so bile močnejše v surovi, demo različici. Ta je na koncu postala album Nebraska.

Čeprav Nebraska ni bila tako komercialno uspešna kot prejšnja albuma Born to Run in The River, velja za enega najpomembnejših Springsteenovih albumov. Leta 2020 je bil uvrščen na 150. mesto na seznamu 500 najboljših albumov vseh časov revije Rolling Stone. Snemanje v Nebraski se je izkazalo za precej pomembno, saj je bilo osem pesmi vključenih na Springsteenov album Born in the USA, vključno z naslovno skladbo Glory Days in Working On the Highway.

Pevca bo igral Jeremy Allen White. FOTO: Mike Blake/Reuters

Film Deliver Me From Nowhere bo začel nastajati to jesen, Scott Cooper (Noro srce) pa ga bo režiral po lastnem prilagojenem scenariju. Film scenarista/režiserja Scotta Cooperja je prvi večji projekt za producenta Scotta Stuberja, odkar je zapustil mesto predsednika Netflix Films.