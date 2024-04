Spomin na svečenico soula Nino Simone

Pred 20 leti je v Parizu umrla ameriška jazz in soul pevka Nina Simone. Nadarjena glasbenica in izjemna interpretka, ki se je med drugim vse življenje borila proti rasizmu, s katerim se je tudi sama spopadala, je bila večkrat oklicana za veliko svečenico soula, kar je tudi naslov enega izmed njenih albumov High Priestess of Soul.

Pevka, tekstopiska in pianistka Nina Simone je umrla na svojem domu na jugu Francije v starosti 70 let. Svetu je pustila uspešnice, kot so I Put a Spell On You, My Baby Just Cares for Me, I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, Feeling Good in Don't Let Me Be Misunderstood.

Bila je glas temnopoltih. FOTO: Reuters

Borka proti rasizmu

Rodila se je kot Funice Kathleen Waymon 21. februarja 1933 v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Že pri štirih letih je igrala klavir. Leto dni je obiskovala šolo Juilliard v New Yorku, pozneje pa upala, da bo lahko obiskovala prestižni Curtis Institute of Music v Philadelphii. A je bila zavrnjena. Ta zavrnitev je bila eno prvih razočaranj, za katera je pevka krivila rasizem.

Da bi zaslužila za življenje, je začela prepevati jazz in popularno glasbo. Nastopala je v nočnih klubih v Philadelphii in Atlantic Cityju. Njeni prvi posnetki so iz poznih 50. let minulega stoletja.

Večjo prepoznavnost si je prislužila leta 1959 s pesmijo I Loves You Porgy iz opere Porgy & Bess. Leta 1963, po bombardiranju cerkve v Birminghamu, v katerem so življenje izgubila štiri temnopolta dekleta, je napisala Mississippi Goddam, po atentatu na Martina Luthra Kinga pa je posnela pesem Why? The King of Love Is Dead. Pevkin prijatelj George Wein je nekoč za medije dejal, da je »Nina boj za človekove pravice povzdignila na drugačno raven, tako da je postal del njene osebnosti«.

Leta 1998 je v nekem intervjuju dejala, da je rasizem v ZDA tisti, zaradi katerega se je odločila za življenje v tujini. ZDA je namreč zapustila leta 1973. Preden se je ustalila v Evropi, je nekaj časa živela na Karibih in nato v Afriki. V ZDA se je prvič vrnila leta 1985, ko je nastopila na več koncertih.

Nina Simone na Harlemskem kulturnem festivalu FOTO: arhiv Hulu

2017. leta je posthumno dobila grammyja.

Plodna avtorica

Največje uspehe je nizala v 60. in 70. letih minulega stoletja s pesmimi, kot sta I Want a Little Sugar in My Bowl in Four Women. Posnela je tudi nekaj pesmi Leonarda Cohena in skupine Bee Gees ter jih naredila za svoje. Za eno njenih najslavnejših priredb velja ameriška ljudska pesem House of the Rising Sun.

Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, Ameriška diskografska akademija, ki ji v času življenja ni namenila grammyja, ji je posthumno leta 2017 dodelila nagrado za življenjsko delo.

V zasebnem življenju je bila dvakrat poročena in ločena. Njena hči Lisa je prav tako pevka.

Leta 2015 so o njej posneli dokumentarni film What Happened, Miss Simone?, leto pozneje pa še igrani biografski film, v katerem jo je upodobila igralka Zoe Saldana.