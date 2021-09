Spomin na Kanelo bo znova oživel

Le kdo se ne spominja kultnega bara Kanela, v katerega so domačini in turisti več kot četrt stoletja prihajali poslušat kakovostno rock'n'roll glasbo. Na njegovem odru so nastopili Jan Plestenjak, Janez Bončina - Benč, Parni valjak, brat Micka Jaggerja Chris Jagger in še številni drugi. Nič čudnega torej, da se po petih letih, odkar je moral lokal zaradi sporov z najemodajalcem Javnim podjetjem Okolje Piran zapreti svoja vrata, marsikateremu ljubitelju dobre glasbe še vedno toži po njem. Spomin nanj bomo po zaslugi Bogdana Sojiča, sina nekdanjega lastnika lokala Dragana Sojiča, lahko obudili 11. in 12. septembra, ko bo v Avditoriju Portorož potekal Festival Kanela. Nastopili bodo tako uveljavljeni glasbeniki, kot sta Pero Lovšin in skupina Escobars, katere član je tudi Bogdan Sojič, kot tudi mladi upi slovenske rock glasbe. Skupina bo na dogodku praznovala 12. obletnico. »Na natečaju Obalna mini turneja za neznane smo izbrali tri skupine, in sicer Paranoise, Cona 40 in One Cupcake Away. Še ena zanimivost je, da bomo imeli oba dneva festivala od 10. do 18. ure tudi sejem gramofonskih plošč. Ta bo prvi na Obali,« razlaga Bogdan Sojič, ki s pomočjo društva M. K. C. Kanela skrbi za to, da spomin na očetov lokal ne bo zbledel. Društvo v obliki nevladne organizacije deluje na področju kulture. »Z imenom sem hotel združiti imena dveh legendarnih klubov z Obale. M. K. C. Koper pod vodstvom Marka Breclja ter Kanela Bar Portorož,« pravi njegov ustanovitelj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: