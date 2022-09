Snemanje Krone bodo začasno ustavili

Avtorji priljubljene Netflixove nadaljevanke Krona, ki govori o zgodah in nezgodah aktualne britanske kraljevske družine, bodo po smrti britanske kraljice Elizabete II. začasno preložili snemanje šeste sezone. »Krona je ljubezensko pismo o kraljici. Trenutno ne morem izraziti ničesar drugega razen molka in spoštovanja. Predvidevam, da bomo ustavili snemanje iz spoštovanja do nje,« je po pisanju hollywoodskega spletnega portala Deadline zapisal glavni scenarist zgodovinske serije Peter Morgan, ki je napisal tudi scenarij za film Kraljica in dramsko igro Avdienca, v katerih je blestela Helen Mirren.

Pripravljeni na vse

Kakor poroča Deadline, so bili pri Netflixu že od začetka pripravljeni na kraljičino smrt, če bi se ta zgodila med predvajanjem nanizanke. Eden od (prvih) režiserjev in producentov Krone Stephen Daldry je že od premieri leta 2016 povedal, da bodo za določen čas ustavili snemanje, če bi kraljica umrla. »Nihče od nas ne ve, kdaj se bo to zgodilo, a bilo bi pravilno, da bi tedaj pokazali spoštovanje do kraljice,« je dejal. »Ona je res izjemna ženska in ljudje bodo užaloščeni,« je dejal Daldry.

Osrednji igralci prvih dveh sezon Claire Foy (Elizabeta II.), Matt Smith (princ Filip) in Vanessa Kirby (princesa Margareta) na premieri v Londonu leta 2017 FOTO: Simon Dawson/Reuters

Izjemna igralska zasedba

Kraljico Elizabeto II. sta v Kroni doslej odlično odigrali Claire Foy in Olivia Colman, vsaka v dveh sezonah, v peti in šesti pa jo bo upodobila Imelda Staunton. Njenega moža princa Filipa bo v peti sezoni upodobil Jonathan Pryce, Lesley Manville bo princesa Margareta, Dominic West bo princ Charles (ki je zdaj postal kralj Karel III.), Olivia Williams pa bo njegova dolgoletna ljubezen Camilla Parker Bowles. Britanskega premiera Johna Majorja bo odigral Johhny Lee Miller, Dianinega ljubimca Dodija Fayeda pa Khalid Abdalla.

Producenti so bili pripravljeni na žalostni dogodek.

Nanizanka pokriva življenje britanske kraljevske družine od Elizabetinega kronanja leta 1947 do začetka 21. stoletja. Peta sezona se bo lotila razpada zakona princese Diane (ki jo v peti sezoni igra Elizabeth Debicki) in princa Charlesa pa tudi Dianine tragične smrti leta 1997. Serija je doživela odlične odzive kritikov in občinstva, a tudi kakšno pripombo, da ne sledi resničnim dogodkom čisto do potankosti. Prve štiri sezone so skupaj prejele kar 63 nominacij za televizijske nagrade emmy; osvojile so jih 21.

Olivia Colman je tako kot Claire Foy pred njo za vlogo monarhinje prejela emmyja. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Peta sezona bi se morala začeti predvajati oziroma pretakati na Netflixu novembra letos, snemanje šeste in zadnje pa je bilo predvideno za letošnjo jesen.