Slovenski premog za tuje glasbenike

Od Japonske do Laponske, tako rekoč po vsem svetu, je znan slovenski premog, natančneje zasavski, ki ga je v umetnost in modni dodatek povzdignila oblikovalka Marjeta Hribar. Črni dragulji narave, ki so že za časa polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja, leta 1689 je zabeležil njihovo vrednost, med kmeti veljali kot čudodelni napoj za zdravljenje živine s pomenljivim imenom zmajeva kri, bodo odslej krasili kožo svetovnih zvezd.

Premog v drugačni vlogi

Zasavka je namreč prejela povabilo organizatorjev nagrad grammy, da iz črnega zlata pripravi darilo za nominirance letošnjih glasbenih lovorik, ki jih bodo podelili 31. januarja v Los Angelesu. »Internetni art časopis iz New Yorka je opravil profilni intervju z mano, bil je precej obsežen in menim, da je prav ta zapis botroval temu, da je organizator glamurozne prireditve podelitve grammyjev z menoj navezal stik,« je prodorna umetnica, ki se je razgovorila za lokalni portal ZON, stopila svojim sanjam naproti. Vnukinja rudarja je od malega živela z zapuščino preteklosti, staro več kot 10 milijonov let. Ko so črni drobci po vzponu premogovništva v zasavskih revirjih začeli toniti v pozabo, je iz njih ustvarila novo zgodbo, novo dimenzijo. Ne le poklon dedku, njeni izdelki odsevajo pristen stik z naravo, spoštovanje do vsega, kar nas obdaja in nam daje življenje.

Nominiran tudi Slovenec Med nominiranci 64. podelitve glasbenih nagrad grammy je tudi Slovenec Mak Grgić, kitarist z doktorskim nazivom, ki živi in ustvarja v Los Angelesu. S kar 11 nominacijami vodi ameriški glasbenik Jon Batiste. Z osmimi pa mu sledijo kanadski pevec Justin Bieber ter ameriški pevki Doja Cat in H.E.R. Sedem jih imata ameriška kantavtorica Billie Eilish ter 18-letna ameriška pevka in igralka Olivia Rodrigo.

V kroni miss Slovenije

Premog je umestila v druge medije, steklenice, stenske ure, knjižna kazala, kravatne igle, obutev, tudi krona miss Slovenije je oplemenitena s koščkom črne rude. Zdaj bo njegovo za Slovence zgodovinsko vrednost ponesla tudi prek oceana. Glasbene zvezde, ki so zaznamovale minulo leto, bodo za darilo prejele prav nakit Marjete Hribar, a njegova dokončna podoba ostaja skrivnostna. »Želim, da vidijo, kako lahko iz stvari, ki jih imamo vsak dan okrog sebe, ustvarimo nekaj zelo lepega in da lahko to predstavlja visoko estrado,« je odstrla le del skrivnostne tančice, ki obdaja njene stvaritve.

Črno zlato

Tudi pobudnike sodelovanja z Zasavko je navdihnila zgodba povezovanja, soodvisnosti z naravo, »da se obračamo na neki novi svet, na neko lepšo prihodnost oziroma z nekimi ekološkimi načeli, ki jih zastopa moja blagovna znamka Kuolmi,« poudarja oblikovalka, ki se je izdelave 60 izvirnih kosov lotila tudi z zavedanjem in odgovornostjo, da v svet in pod soje žarometov pošilja slovenske izdelke. »Veseli me, da bodo prek mojih izdelkov spoznali slovenski oblikovalski stil, dober občutek pa je vsekakor tudi zavedanje, da je moj oziroma slovenski, evropski izdelek primeren za visoko estrado,« je še povedala za lokalni spletni medij ter razkrila, da bo pozneje našel prostor tudi na domačem trgu.