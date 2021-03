Slovenski film osvaja svet

Genetski kod sili človeka v reprodukcijo. Novorojeni nima izbire, kot nemočno bitje je dan v dresuro civilizacijskih norm, ki jih določajo tisti na položaju moči. Njegova največja iluzija pa je, da je svoboden. Tako se vije filmska zgodba, na trenutke skoraj poetično, filma Človek s senco, ki se ga je lotila naša multidisciplinarna umetnica Ema Kugler. Z njim je že lani začela v filmskih kritiških krogih nizati uspeh za uspehom, a se zmagoslavni pohod filma s prestopom v novo leto še ni končal. Nagrado je zdaj namreč po poročanju STA odnesla tudi s festivala American Filmatic Arts Awards (AFAA) v New Yorku, kjer so film razglasili za najboljši celovečerni film leta 2020. To je že petnajsta nagrada za Človeka s senco.



Med nagradami na naših tleh je na 22. Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najbolj izvirno/eksperimentalno AV-delo, Kuglerjeva pa za svoj opus Štigličevo nagrado za življenjsko delo. S 53. mednarodnega festivala neodvisnega filma WorldFest Houston, ki je najstarejši festival neodvisnega filma in videa na svetu, je odšla s platinasto nagrado remi in slavila v kategoriji eksperimentalnih dram. Nadalje je bil Človek s senco z nagrado za najboljši eksperimentalni film nagrajen na festivalu European Cinematography Awards v Amsterdamu, prav tako v kategoriji eksperimentalnega filma je prejel odličje na mednarodnem festivalu umetniških filmov L'Age d'Or (LIAFF) v indijski Kolkati, na izboru Los Angeles Film Awards (LAFA) pa so ga ovenčali z nagradama za najboljši eksperimentalni film in najboljši narativni film. Lento naj eksperimentalnega celovečernega filma so Emini stvaritvi podelili tudi na čilskem festivalu Concepcion Independent Film Awards (Cifa), zdaj pa so umetniški presežek Človeka s senco prepoznali še na newyorškem festivalu, ki usmerja pogled v neodvisne filme na mednarodni sceni.

Človek s senco je nastal v produkciji Zavoda ZANK in v koprodukciji z NuFramom, Zvokarno, Mb Grip VPK projem, Big Heart Studiem in s podporo Slovenskega filmskega centra, v glavnih vlogah pa so nastopili Marko Mandić, Loup Abramovici in Nataša Matjašec Rošker.

