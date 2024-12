Slovenski film odprl avstrijski festival K3

V Beljaku na avstrijskem Koroškem se je včeraj z brezplačno projekcijo slovenskega filma Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc začel petdnevni filmski festival K3. S sedmimi vesnami nagrajeni film je tudi slovenski kandidat za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec.

Vsem tekmovalnim filmom je skupno, da prihajajo iz avstrijske Koroške, italijanske Furlanije - Julijske krajine in Slovenije.

Film obravnava aktualno temo hedonistične elite sodobnega sveta, ki živi svoje varno in nedotakljivo življenje pod steklenim zvonom. Svetovno premiero je doživel junija na ameriškem festivalu Tribeca v New Yorku, evropsko pa na avgustovskem festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa. Nastal je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Norveške in Srbije.

Festival z geslom Bližina

Kot so v zvezi z letošnjim festivalskim geslom med drugim zapisali na festivalski spletni strani, bodo obiskovalci »v varni bližini drug drugega, v kinodvorani,« v Beljaku pet dni uživali v bogatem spektru območja treh kultur, avstrijske Koroške, italijanske Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. »Glasba, jezik – pogosto tuja, a vendar znana – nas pripeljeta domov. Med vsemi temi glasovi in nenehnimi slabimi novicami o vojnah, krizah in scenarijih pogube se morda pojavi novo zavedanje in nujnost bistva človeka – bližina,« so zapisali.

Festival K3 predvaja filme treh držav. FOTO: Krammer

Iz Slovenije bo poleg Odrešitve za začetnike na ogled celovečerni dokumentarni film V mojih sanjah rase vsako noč drevo Vida Hajnška. Gre za poetičen dokumentarni mozaik odročne pokrajine in njenih ljudi. Film s prepletanjem individualnega in kolektivnega premišljuje o sočasnem obstoju različnih, a v Halozah skupaj vtisnjenih spominov.

Na ogled bo prav tako več slovenskih kratkih filmov, in sicer Morje med nama Luna Sevnika, Reset.Restart.Refokus Davorina Marca, Zgodba o zajcu Marjana Mitje Mančka, Clouds Over Anne Elisabeth Tassel, Prihodnost ... je točno takšna, kot ste si jo zamislili Sare Bezovšek ter Hobotnica banana mišmaš Milanke Fabjančič. Med osmimi kratkimi filmi v sekciji Fresh up!, ki jih bodo prikazali izven konkurence, pa sta slovenska kratka filma Sabotaža Nede Ivanović ter Ostani tu Teneja Davidovića.

Odrešitev za začetnike je na 27. festivalu slovenskega filma pobrala sedem vesen. FOTO: Matjaž Rušt

Filmski festival K3 vsako leto podeli nagrade za najboljše filme v skupni vrednosti 7300 evrov. Žirija podeli nagrado za kratki in dolgometražni film. Vsem tekmovalnim filmom je skupno, da prihajajo iz avstrijske Koroške, italijanske Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Svojo nagrado podeli tudi občinstvo.

To o nagradi odloča na svojevrsten način, saj so na predzadnji festivalski dan na sporedu ponovno trije favoriti občinstva, ki so bili predhodno izbrani z anonimnim glasovanjem. Po tej prosto dostopni projekciji se občinstvo zbere in začne se argumentirana razprava, na koncu pa izberejo zmagovalni film.