Slovenska Galaksija čez lužo

DA SANJE o tujini, po možnosti celo onkraj velike luže, niso vedno le sanje ali utopija, menita dolgoletna slovenska estradnika s pop-rock scene. Milan Petrovič in Miha Kralj sta nepričakovano doživela prijetno presenečenje. Založba Castra records jima je namreč sporočila, da je njuno skladbo Galaksija uvrstila na gramofonsko LP-ploščo Yu Wave. Založba je izdala ploščo s posnetki desetih izvajalcev iz nekdanje Jugoslavije, ki so v osemdesetih letih ustvarjali elektronsko glasbo. Petrovič in Kralj sta edina med deseterico, ki prihajata iz Slovenije.

Na ameriški plošči sta edina predstavnika iz nekdanje Jugoslavije. FOTO: Osebni Arhiv

Ker je bila novica presenečenje za oba, je veselje še slajše. Ne eden ne drugi sploh nista vedela, kako je znana ameriška založba iz Kalifornije prišla do skladbe. Kot se je izkazalo, so na posnetek naleteli med brskanjem po kanalu youtube. Uvrstili so jo na seznam tistih, ki bi jih dali na ploščo, potem pa se je ustavilo. »Ovira je bila, kje sploh iskati avtorje, saj je za uvrstitev na ploščo potrebno njihovo dovoljenje, avtorjem pa je treba plačati tudi avtorske pravice. Prav v tistem času me je urednik Armando Šturman ob mojem jubileju gostil na koprskem radiu v oddaji Arizona. Tudi ni povsem jasno, kako je založba prišla do radia Koper, jih je pa po elektronski pošti kontaktirala in zaprosila za moj kontakt. Armando jim ga je dal in tako smo prišli skupaj,« pravi Petrovič.

Na slovenski obali ga poznajo kot dolgoletnega skrbnika zapuščenih mačk.

Po ureditvi dovoljenj in avtorskih pravic je plošča potem izšla v Ameriki. Skladba Galaksija je bila v originalu sicer posneta na tekmovanju v sklopu nekoč priljubljene oddaje Pop delavnice na RTV Slovenija. Avtor besedila in glasbe je Miha Kralj, izvajalec pa Milan Petrovič. Videospot so snemali v hiši pokojnega Ivana Krambergerja.

Bila sta predvsem studijski tandem, a sta nastopala tudi v živo. FOTO: Osebni Arhiv

Milan Petrovič in Miha Kralj sta bila sicer znan tandem tako imenovane jugoslovanske dark wave scene, kar je bila svojevrstna posebnost. Večina izvajalcev je izvajala komercialno glasbo. Njuno sodelovanje sega v leto 1984. Izdala sta album Dvajseta so nora leta, na katerem je tudi skladba Galaksija. »Bila sva predvsem studijski tandem, plošče in kasete so se namreč še zelo lepo prodajale in s tem se je dalo lepo zaslužiti. Sva pa večkrat nastopila skupaj, tudi v televizijskih in radijskih oddajah. Tisto so bili čisto drugačni časi,« doda.

Trikrat na dan

Tudi v današnji situaciji, ki je vse prej kot rožnata in niti malo podobna starim časom, je pesem naletela na lep odziv. Založba ima distribucijo tudi v Kanadi. »Po izboru poslušalcev se je pesem lepo prijela. Na radiu Toronto so jo en dan predvajali kar trikrat v oddaji One song for beautiful day. Bi pa ne glede na vse in na vse zadovoljstvo ob tem vseeno rekel, da so njeno lepoto spoznali v pravem pomenu besede šele tujci. No, menim še, da je bila, ko je nastala, napisana pred svojim časom, kar je verjetno prav tako imelo svoj vpliv,« pravi.

Milan Petrovič je ponosen na ploščo, izdano v Ameriki. FOTO: Osebni Arhiv

Milan bi se odzval tudi povabilu čez lužo. »S tem bi promoviral, da se tudi v Sloveniji izvaja izvrstna glasba. Dobil sem nekaj čestitk, radio Koper je objavil to vest, zdaj pa imam še nekaj povabil na radie in televizijo. Z Miho nisva samo glasbena kolega, sva tudi prijatelja od leta 1973, in verjamem, da še nisva rekla zadnje besede,« še pove.

Milan, Primorec iz Maribora, kot mu rečejo, sicer nastopa že 62 let. Vrsto let samostojno, njega dni pa je igral v različnih skupinah. A v pokoju se ne vidi. Pravi, da za to nima časa. Je tudi pesnik, izdal je nekaj pesniških zbirk, na slovenski obali pa ga poznajo tudi kot dolgoletnega skrbnika zapuščenih mačk.