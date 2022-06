Slovenija ima talent jim je odprla vrata in ostala so skupaj

Ain't Harmony je skupina petih mladih, iskrivih in iskrenih deklet, ki se je javnosti bolje predstavila v lanski oddaji Slovenija ima talent. Preden so se združile v skupino, se je vsaka posebej učila solo petja pri učiteljici Nataši Nahtigal na Akademiji za glas. Leta 2016 jih je Nataša povezala v skupino za harmonije, med vajami pa se je med njimi spletlo močno prijateljstvo in kmalu je dozorela ideja, da bi skupaj stale tudi na odrih.

Leta 2019 so nastopale na prireditvi TedX v Cankarjevem domu, lani so se predstavile na odru Slovenija ima talent, nastop pa jim je odprl mnoga vrata. Ain't Harmony prepevajo popularno sodobno glasbo z dodatkom več harmonij. Osredotočale so se na priredbe znanih skladb, zdaj pa mlade pevke predstavljajo svojo prvo pesem z naslovom Hočem da. »V trenutku, ko smo prvič slišale pesem, smo se zaljubile in jo vzele za svojo. Za nas pomeni korak naprej na naši glasbeni poti.

Prve ne pozabiš nikoli. Tudi same smo bile nekaj časa ločene in brez skupnih vaj in smo komaj čakale, da se spet vidimo, družimo kot včasih. Vedno se stvari obrnejo v pravo smer in spet posije sonce. Vsak od nas ima slaba obdobja, ampak vera v pozitivo nas žene naprej!« pravijo dekleta ob izidu svoje skladbe.