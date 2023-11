Slovenec, ki so mu Hrvatice na nastopu trgale majico, razkril, s kakšnimi darili so ga obmetavale

Bojan Cvjetićanin, frontman glasbene senzacije, skupine Joker Out, je za hrvaške medije razkril, kakšna darila prejema od oboževalk. Sosede čez južno mejo je začelo močno zanimati, kdo so mladi Slovenci, ki so v samo petih urah razprodali samostojni koncert v Zagrebu.

Med velikim finalom za Pesm Evrovizije 2023 v Liverpoolu. FOTO: Phil Noble Reuters

»Poleg perila dobimo veliko igrač, torej plišastih, pa zapestnic, sončnih očal, pisem. Na oder nam vržejo pisma, napisana na roko, zaprta, kar mi je zelo všeč, saj so kot prava pisma. Vedno jih je lepo prebrati. In napišejo veliko stvari, ki imajo, kot bi rekel, močan in kar velik vpliv name. V torbici imam pismo, ki ga nosim s seboj, ker se me je res dotaknilo,« je povedal za IN Magazin.

Naslednje leto bo še bolj noro

Od nastopa na Pesmi Evrovizije 2023 se jim je življenje popolnoma spremenilo, nastopajo po vsej Evropi, med koncertom na Hrvaškem pa so jim oboževalke trgale majice.

»Veliko smo se naučili, iskreno. Izvedeli smo, kaj pomeni neprespanost, kaj pomeni zbuditi se ob treh zjutraj, da ujamete letalo ali vlak, kaj pomeni, da se ne morete stuširati takoj po nastopu. Veliko novih stvari in zdaj vidimo, da bo naslednje leto mogoče še bolj noro, kar se tega tiče. Torej, tukaj se moramo še veliko naučiti,« je povedal Cvjetićanin, poroča index.hr.