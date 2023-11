Izjemen uspeh Joker Out: poglejte, s kom so podpisali pogodbo (VIDEO)

Po tem, ko so Joker Out osvojili Stožice z največjim solo nastopom v karieri, je skupina podpisala pogodbo z booking agencijo Wasserman, ki zastopa umetnike kot so Ed Sheeran, Coldplay, Billie Eilish, Imagine Dragons, Lorde, Skrillex, Run The Jewels in mnoge druge, so sporočili iz skupne.

Agencija Wasserman je ena največjih agencij na svetu, ki je bila ustanovljena leta 2002, deluje pa v 32 državah po svetu.

Po podpisu z agencijo Wasserman pa je skupina prejela še eno priznanje, in sicer svojo prvo zlato ploščo za singel Carpe Diem, ki je na Finskem dosegel dva milijona predvajanj. Nagrado je v petek, 3. novembra, na novinarski konferenci v Beogradu zasedbi podelila skupina Virgin Music Group, potrdil pa jo je IFPI Finland. Singel ima trenutno več kot 40 milijonov poslušanj po vsem svetu.

»Zelo sem hvaležen, da je Virgin Music Group del družine Joker Out. Dejstvo, da imamo priložnost podeliti skupini certificirano nagrado IFPI za Carpe Diem na Finskem, ni le zadovoljstvo in potrditev njihovega uspeha zunaj domačega trga, ampak tudi dokaz, da jezik ni ovira za uspešno mednarodno pot,« je ob tej priložnosti dejal Fabian Stilke, generalni direktor Universal Music Group za Zahodni Balkan.

Razprodani koncerti se nadaljujejo

Joker Out so v oktobru odigrali dva koncerta v Novem Sadu, gostovali na dvorcu Rakičan, razvneli Dunaj, minuli konec tedna pa so poskrbeli še za dva evforična nastopa v Beogradu. Srbski glasbeni portal Headliner je zapisal, da je bil to koncert »kot da jutri ne obstaja.«

Prihajajoči konec tedna, 10. in 11. novembra pripravljajo enako zabavo tudi v Tvornici kulture v Zagrebu. Po Zagrebu bodo sledili koncerti v Varšavi, Vilni, Vroclavu, Pragi, Poznanu, Reki, Skopju, Poznanu, Münchnu, Haagu, Amsterdamu, Madridu, Barceloni, Celju, Mariboru in Novem mestu.