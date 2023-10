Joker Out navdušili v Stožicah: na njihov koncert prišli celo s Fidžija (FOTO)

Ena najbolj vročih slovenskih skupin ta hip Joker Out je v dvournem šovu poskrbela za razgreto 12.000 glavo množico obiskovalcev, ki so od začetka do konca uživali v glasbi in vizualnih elementih v dvorani Stožice. Kris, Bojan, Jan, Jure in Nace so pokazali, da je svet njihov oder, na njem so rokerji pustili zadnjo kapljo znoja.

FOTO: Press

»Stožice, ste vi zares tukaj?« je po prvih dveh skladbah Sunny Side Of London in Gola dvorano nagovoril Bojan in izmeril utrip občinstva. Na koncertih namreč merijo jakost navdušenja obiskovalcem njihovega koncerta, v Ljubljani pa so sinoči dosegli nov rekord s 127,9 decibelov.

FOTO: Press

Prišli iz 27 držav, med obiskovalci tudi znani Slovenci

Joker Out so na evropski turneji že vse od svojega nastopa na Evroviziji, v tem času pa so si pridobili številne oboževalce. Na koncert v Ljubljano so prišli iz kar 27 držav. Pričakovano je bilo največ slovenskih oboževalcev, prišli pa so tudi iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Poljske, Srbije, Italije, Češke, Finske, Danske in tudi ZDA, Kanade, Ukrajine, Velike Britanije, Luksemburga ..., Pevec Bojan Cvjetićanin je na koncertu prav poseben pozdrav namenil štirim obiskovalcem, ki so prišli z oddaljenega otoka Fidžija, ki leži v Tihem oceanu.

FOTO: Press

S koncerta pa so se na družbenih omrežjih »pofočkali« tudi znani Slovenci, med drugim Rebeka Dremelj s hčerkama, Tomi Meglič s partnerko in otrokoma, Omar Naber in drugi ...

Na oder prišla nekdanja člana

Koncert pa ni bil le pravi glasbeni spektakel, temveč tudi vizualni z dodelanimi svetlobnimi efekti. Za piko na i sta se skupini na odru pridružila še nekdanja člana, Matic Kovačič in Martin Jurkovič, s katerima so Jokerji izvedli skladbo Kot srce, ki kri poganja, dvorana pa je takrat tresla od energije.

FOTO: Press

Skupina Joker Out je dvoj dvourni koncert zaključila veličastno. Fantje so se preoblekli v evrovizijske obleke in s pesmijo Carpe Diem pripeljali do vrhunca svojo največjo glasbeno noč v karieri.

Predskupina je bil indie dvojcev iz Pančeva, skupina Buč Kesidi, s katero so Joker Outi že nastopali v Zagrebu.

FOTO: Press

Pred njimi še več razprodanih koncertov

Ljubljanskim Stožicam bodo že v naslednjih tednih sledili razprodani koncerti v Zagrebu, Beogradu, Novem Sadu, Varšavi, Pragi, Amsterdamu, Madridu, Barceloni, Wroclavu, Poznanu in mnogih drugih krajih po Evropi.